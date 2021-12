LL NR 3: Mülheimer FC absolviert Trainingslager in der Türkei

Der Mülheimer FC ist die große Überraschung der bisherigen Landesliga-Saison. Die Mannschaft wird dabei sogar mit einem Trainingslager in der Türkei belohnt.

Der erste Vorsitzende Celal Baskan über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 3:

Wir sind zufrieden. Wir haben uns vorgenommen, die Landesliga zu halten. Wir haben viel Erfahrung gesammelt. In den ersten Spielen mit den Remis haben wir uns noch schwer getan, dann sind wir zusammengewachsen und hatten in Folge dessen auch Erfolg. Die jungen Spieler sind durch die älteren gut reingekommen. Wir motivieren die Jungs mit viel Respekt, saubere Spiele zu machen. Das klappt. Aber die Liga ist ganz komisch, wir auch. Teams, die normalerweise nicht verlieren sollten, verlieren, ganz komisch manchmal. Das ist uns auch passiert. Aber wir spielen mit unserer Motivation vernünftig mit. Bisher hat das ganz gut geklappt.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Jeff Gyasi haben wir schon bekommen. Er ist schon bei uns. Einer soll auf jeden Fall noch kommen, vielleicht noch zwei. Aber wir haben eine gesunde Mischung und wollen nicht viel durcheinander bringen. Das Trainerteam bleibt zusammen außer Hakan Katricioglu, der uns verlassen hat. Die momentane Besetzung mit Trainer Daniele Autieri bleibt so, es sei denn, er wünscht sich noch Verstärkung, dann würden wir im Vorstand einschreiten und helfen.

… die Ziele für 2022:

Wir wollen die Liga halten, auch wenn es gut läuft. Wenn Gott möchte, steigen wir vielleicht sogar auf. Aber wenn ich sagen würde, dass wir oben bleiben, würde das schief gehen (lacht). Wenn wir so spielen wie in der Hinrunde, wird das einigermaßen gut laufen. Aber wir werden nicht sagen, dass wir unbedingt aufsteigen wollen. Ich will da keinen nervös machen und auch mich selbst nicht unter Druck setzen. Aber wir werden das schon einigermaßen vernünftig über die Bühne kriegen.

… die Vorbereitung:

Wir absolvieren vom 9. bis 16. Januar ein Trainingslager in Antalya. Da kommen alle Mann mit, auch die neuen. Wir haben gute Sponsoren. Wenn es erfolgreich läuft, geben die gerne auch noch mehr. Die Jungs haben einen Teil ihrer Prämie abgegeben und finanzieren das gemeinschaftlich mit. Danach ist erst einmal zwei Wochen Ruhe, ehe wir in der ersten Februarwoche wieder starten. Bis dahin halten sich die Spieler selber fit, da wird der Trainer schon aufpassen.