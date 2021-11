Landesliga: Hamborn verpasst den Sprung an die Spitze

Das Topspiel der Landesliga Niederrhein 3 zwischen dem VfB Speldorf und den SF Hamborn 07 endet leistungsgerecht mit 2:2-Unentschieden.

Zum Rückrundenauftakt der Landesliga Niederrhein hieß es am Ende 2:2 zwischen dem VfB Speldorf und den SF Hamborn 07. In einem intensiven Spiel brachte Janis Timm den VfB per Elfmeter in Front (30.). Timm Golley sorgte in der zweiten Halbzeit per sehenswertem Weitschuss für den Ausgleich (57.), ehe Fabian Schürings wieder die Führung für Speldorf besorgte (75.). Den Schlusspunkt setzte Kevin-Dean Krystofiak nach einer Ecke von Golley (81.). Wiedergutmachung geglückt

Nachdem es im Hinspiel noch 7:1 für Hamborn hieß, hielt Speldorf dieses Mal besser dagegen und konnte das Feld zufrieden verlassen. Auch Coach Julien Schneider war mit der Leistung seiner Schützlinge einverstanden: „Wir haben gut gespielt, es war ein gerechtes Ergebnis gegen eine Top-Mannschaft. Trotz der vielen Ausfälle haben die Jungs es super gemacht. Die zwei Gegentore sind auf die individuelle Qualität von Kevin-Dean Krystofiak und Timm Golley zurückzuführen. In Summe haben wir ein gutes Spiel gemacht und können erhobenen Hauptes den Platz verlassen.“

VfB Speldorf: Hauffe - Tsourakis (92. Heckhoff), Simsek, Gronemann, Piepenbreier - Fritzsche, Duljaj, Brühl, Hohensee - Timm, Yussif (74. Schürings) Hauffe - Tsourakis (92. Heckhoff), Simsek, Gronemann, Piepenbreier - Fritzsche, Duljaj, Brühl, Hohensee - Timm, Yussif (74. Schürings) Sportfreunde Hamborn: Pleitez - Diallo (85. Goralski), Helling, Krystofiak, Keinert (47. Mastrolonardo) - Stenzel, Bode, Schmitt, Ergün (73. Forbeck) - Herrmann, Golley Schiedsrichter: Tim Grevelhörster Tore: 1:0 Timm (31.), 1:1 Golley (52.), 2:1 Schürings (76.), 2:2 Krystofiak (81.) Zuschauer: 300 Gelbe Karten: Tsourakis, Timm, Schürings - Schmitt, Ergün, Golley

Hamborn auf der anderen Seite muss nach vier Ligasiegen in Serie wieder ein Unentschieden verkraften. Der mögliche Sprung an die Tabellenspitze, da der Mühlheimer FC sein Spiel in Wermelskirchen mit 1:2 verlor, wurde verpasst. Trainer Stefan Janßen war trotzdem nicht enttäuscht von der Leistung: „Ich denke, das 2:2 ist nach den 90 Minuten gerecht. Wir haben ein gutes Landesligaspiel mit vielen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten gesehen. Die Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Es gab Phasen, da waren wir stärker, es gab Phasen, da war Speldorf stärker. Den Punkt nehmen wir mit, ich habe es schon im Vorhinein gesagt, Speldorf ist ein sehr starker Gegner.“

Erster Spieltag unter 2G-Bedingungen

Im Vordergrund des Spieltags stand neben dem Fußball die Umsetzung der 2G-Regel, wonach Fans und Spieler geimpft oder genesen sein müssen. Spieler hätten außerdem die Möglichkeit mit einem PCR-Test am Spielbetrieb teilzunehmen. Die Trainer der beiden Teams sind sich einig über die neuen Regelungen: „Zwei Spieler sind bei uns aufgrund der 2G-Regel ausgefallen. Die Regel ist aber völlig richtig. Es war lange absehbar. Eine Entscheidung kommt immer von heute auf morgen. Das Allerwichtigste ist die Gesundheit und die steht im Vordergrund. So wichtig ist Fußball dann am Ende doch nicht", sagte Janßen. Schneider sah es ähnlich: „Wir können auf alle Mann zurückgreifen. Aus organisationstechnischer Sicht war es sicherlich etwas kurzfristig. Gott sei Dank sind wir ein großer Verein, der alles stemmen konnte. Die Regel an sich ist aber sicherlich in Ordnung.“