Fußball-Landesligist VfB Frohnhausen kämpft sich durch die Vorbereitung. Trainer Issam Said möchte noch einen weiteren Spieler verpflichten.

Der VfB Frohnhausen bleibt vom Verletzungspech nicht verschont. Milad Mansoori (Faserriss), Hüseyin Rasitoglou (Zerrung), Abdul Semmo (Meniskusriss) und Ali Issa (Knie) fallen aus, dazu weilen Samir Laskowski und Julian Ott im Urlaub.

Immerhin: Die beiden Top-Angreifer Issa Issa (Mittelfußprellung) und Chamdin Said (Muskelfaserriss) sollen in der kommenden Woche wieder mit dem Lauftraining starten. Issa gehört in der Landesliga zu den besten Spielern und kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken: 80 Regionalliga-Spiele (13 Tore, drei Vorlagen) und 186 Oberliga-Partien (63 Tore, 20 Vorlagen) hat der Routinier in seiner Vita stehen.

Mittelstürmer Said war in der Oberliga 86-mal in 223 Spielen erfolgreich. Es wurde deutlich: Ohne das Top-Duo fehlte dem Landesligisten in der Vorbereitung die offensive Entlastung und Torgefahr. Auch Kim Dedek (Faserriss) soll zeitnah wieder zurückkehren.

Said: “Vorbereitung läuft suboptimal“

Frohnhausens Trainer Issam Said hofft, dass sich das Lazarett bald weiter lichtet: “Die Vorbereitung läuft suboptimal. Am 11. August spielen wir im Pokal gegen Katernberg. Da wollen wir eine schlagkräftige Mannschaft stellen, aber die Zeit drängt. Das wird für uns keine einfache Saison. Ich spiele natürlich immer gerne oben mit und habe große Ziele, aber das entwickelt sich mit der Zeit“, betonte der 44-Jährige gegenüber RevierSport.

Wir suchen noch einen Spieler, der viel Qualität mitbringen sollte. Issam Said, Trainer VfB Frohnhausen

Straus und Bahadir kommen

Mit den Transfers von Emilio Straus (SG Wattenscheid U19) und Burak Bahadir (SSV/FCA Rotthausen) hat der Coach auf die Verletzungsmisere reagiert: “Emilio ist ein guter Junge, der uns sicher weiterhelfen wird. Klar, er ist noch sehr jung, aber das gehört zu unserer Philosophie. Wir wollen die Talente weiterentwickeln und fördern. Dazu haben wir Burak aus Rotthausen zurückgeholt. Ihm hat es bei seinem neuen Verein nicht so gut gefallen. Er wird uns auch verstärken. Dieser Transfer kommt uns bei dem Verletzungspech natürlich entgegen.“

Trotz der beiden Neuzugänge sind die Transferplanungen bei den Frohnhauser Löwen noch nicht abgeschlossen. “Wir suchen noch einen Spieler, der viel Qualität mitbringen sollte. Kein junger Akteur, sondern jemand mit Erfahrung für das Zentrum. Da halten wir die Augen offen und schauen, was sich ergibt“, erklärte Said.