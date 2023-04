Westfalia Dortmund: Erster Neuzugang für die kommende Saison steht fest

Westfalia Dortmund steht vor dem Aufstieg in die Kreisliga B. Jetzt hat der Verein den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt.

Der Aufstieg von Westfalia Dortmund rückt immer näher.

Das vor der Saison ins Leben gerufene Über-Team um Gründer und Kapitän Maurice Temme, das die Dortmunder Kreisliga C5 nach Belieben dominiert, könnte den Sprung in die Kreisliga B bereits Ende des Monats aus eigener Kraft perfekt machen.

Doch selbst wenn nicht: Bei 15 Punkten Vorsprung und einem Torverhältnis von 197:9 kann der ambitionierte Klub in jedem Fall jetzt schon die kommende Spielzeit als B-Ligist planen.

Und das tut die Westfalia: Sie präsentierte am Osterwochenende den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24. Es handelt es sich um Vangeli Merlidis. Der 29-Jährige spielte zuletzt für den Dortmunder A-Ligisten TuS Rahm.





"Ich verfolge die Westfalia seit der ersten Sekunde und was bisher auf die Beine gestellt wurde, ist einfach beeindruckend", begründet er seinen Wechsel auf den Social-Media-Kanälen des Vereins. "Ich kenne Maurice aus gemeinsamen Zeiten bei TuS Deusen, er wollte mich schon in ersten Saison verpflichten, ich schätze sehr an ihm, dass er immer an mir dran geblieben ist. Zudem sehe ich nicht nur meine Zukunft bei der Westfalia, sondern auch die meiner Söhne."

Denn bekanntlich wollen die Dortmunder zukünftig eine Jugendabteilung an den Start bringen. Nun haben sie aber erstmal den ersten Neuzugang fürs Seniorenteam perfekt gemacht.