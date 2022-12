Erste Niederlage der Vereinsgeschichte für Westfalia Dortmund

Kreisligist Westfalia Dortmund hat die erste Niederlage der Vereinsgeschichte kassiert - gegen ein Team, das fünf Ligen höher spielt.

Ganz ungewohntes Gefühl für die Fußballer von Westfalia Dortmund: Der vor der Saison neu gegründete C-Ligist musste am Sonntag die erste Niederlage seiner jungen Vereinsgeschichte hinnehmen. Mit 0:2 unterlag die Westfalia im Heimspiel gegen den BSV Schüren in der Hauptrunde des Dortmunder Kreispokals.

Doch klar: Die Premieren-Pleite muss mit einer dicken Fußnote versehen werden. Schließlich stand dem Team um Kapitän und Gründe Maurice Temme mit Schüren eine Mannschaft gegenüber, die fünf Klassen höher in der Westfalenliga unterwegs ist.

Insofern waren die Dortmunder als Außenseiter ins Spiel gegangen. Eine Rolle, die sie aus der Liga mal so überhaupt nicht kennen. Der Verein dominiert die Kreisliga C5 nach Belieben, steht nach 15 Spieltagen bei 15 Siegen und einem Torverhältnis von 160:7. Keine Amateurmannschaft in ganz Deutschland ist zurzeit erfolgreicher.

Auch gegen Schüren sah es zunächst so aus, als könnte die Überraschung gelingen. Die Westfalia hielt die Partie lange offen und kassierte erst kurz vor der Pause das Tor zum 0:1-Rückstand. Jonas Schneck traf für Schüren (43.). Er war es auch, der nach 72 Minuten die Vorentscheidung besorgte. In der Schlussphase musste der Schiedsrichter zudem zwei Platzverweise verteilen (Rot für Schüren/75., Gelb-Rot für Westfalia/86.).

Für beide Teams war es das letzte Pflichtspiel des Jahres. Und obwohl es so herausragend lief in der Hinrunde für die Westfalia, gehen die Dortmunder mit mindestens zwei Verstärkungen in die Rückrunde. Denn mit Eliezer Kany präsentierte der Verein den zweiten Winter-Zugang. Der 26-jährige Defensivspieler spielte zuletzt für den VfL Kemminghausen. Zudem hat die Westfalia Matthias Marten verpflichtet.