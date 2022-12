Kreisliga: Trotz Mega-Hinrunde - Westfalia Dortmund rüstet nach

Westfalia Dortmund marschiert durch die Dortmunder Kreisliga C. Trotz äußerst erfolgreicher Statistiken legt der Verein auf dem Transfermarkt nach.

In dieser Saison verbreitet Westfalia Dortmund Angst und Schrecken in der Dortmunder Kreisliga C. Mit 15 Siegen in 15 Spielen und einem Torverhältnis von 160:7 ist der neu gegründete Verein die erfolgreichste Amateurmannschaft Deutschlands. Teilweise traten die Gegner nicht an gegen das Team rund um Gründer und Kapitän Maurice Temme.

Inzwischen naht die Winterpause. Nur noch das Kreispokal-Duell mit dem BSV Schüren am Sonntag (14.30 Uhr) steht in diesem Jahr an. Der Ligabetrieb ruht bereits.

Dass die hochkarätig besetzten Dortmunder am Saisonende den Aufstieg feiern werden, daran zweifelt eigentlich niemand. Und doch legt die Westfalia noch einmal auf dem Transfermarkt nach und verstärkt ihr Team. So trägt Matthias Marten künftig das blau-weiße Trikot.





Zwei Einsätze hat der 33 Jahre alte Offensivspieler sogar bereits bestritten (ein Tor). Er bringt Erfahrung aus der Landes- und Bezirksliga mit und spielte unter anderem für den TuS Bövinghausen, Mengede 08/20 sowie den FC Frohlinde.

"Ich habe mich bewusst für Westfalia Dortmund entschieden und sehe großes Potenzial bei diesem neu gegründeten Verein", erklärt Marten seinen Wechsel zum Über-Team der Kreisliga C. "Zudem wird die Westfalia ein super Ausklang meiner Karriere sein."

Mit den Dortmunder wird Marten am Sonntag den ersten Härtetest seit der Vereinsgründung bestreiten. Denn während im Ligaalltag angesichts oft zweistelliger Sieger eigentlich nie Spannung aufkommt, steht in der zweiten Kreispokal-Runde das Duell mit dem fünf Klassen höher spielenden Westfalenligisten BSV Schüren an.