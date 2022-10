MSV Duisburg: "Kein Bolzplatzfußball" – Trainer der Fan-Mannschaft hat Ambitionen

Seit einigen Tagen ist bekannt, dass Daniel Fischer die neu gegründete Fan-Mannschaft des MSV Duisburg trainieren wird. So möchte er spielen lassen.

„Das ging dann alles relativ fix, am Wochenende habe ich zugesagt“, erzählt Daniel Fischer. Einen Tag später, also am vergangenen Montag (17.10), wurde dann offiziell gemacht, dass Fischer die Fan-Mannschaft des MSV Duisburg in Zukunft übernehmen wird.

Der Inhaber der A-Lizenz war lange Zeit im Frauenfußball des damaligen FCR Duisburg tätig, unter anderem als Co-Trainer in der 2. Frauen-Bundesliga sowie als Trainer zahlreicher Jugendmannschaften. Außerdem war Fischer Co-Trainer bei der Herrenmannschaft von Glück-Auf Sterkrade.

„Mich reizt das neue Projekt, weil man dort etwas aufbauen kann. So etwas haben ja auch schon andere Vereine versucht. Bei uns ist das Besondere, dass man wirklich die Fans mit ins Boot holt“, erklärt der neue Coach. Tatsächlich ist eine Mitgliedschaft beim MSV Duisburg Bedingung, um Teil der neuen Mannschaft zu werden.

Am vergangenen Wochenende fand das Probetraining statt, geleitet wurde es noch nicht von Fischer, sondern von Vereinslegende Joachim Hopp. Wann die ersten Testspiele stattfinden können, ist noch nicht klar. Zum Saisonbeginn 23/24 wird die Mannschaft in der Kreisliga C an den Start gehen.

Die Betonung liegt auf ‚Spielen‘. Bolzplatzfußball soll es nicht werden. Daniel Fischer

Trotz der Spielklasse will Fischer attraktiven Fußball spielen lassen: „Natürlich habe ich eine gewisse Spielidee. Die Betonung liegt auf ‚Spielen‘. Bolzplatzfußball soll es nicht werden“, erklärt der Fußballlehrer. Und auch Ehrgeiz soll nicht zu kurz kommen: „Natürlich möchte jeder, der auf den Platz geht, seine Spiele gewinnen. Sonst braucht man dieses Hobby nicht ausüben. Es geht um eine gesunde Mischung aus Spaß und Ernst.“

Ehe es im Frühjahr 2023 mit Beginn der neuen Saison richtig losgehen kann, muss sich die Mannschaft noch ein wenig gedulden. Als nächstes steht erst einmal die Bekanntgabe des Kaders an. 39 Fans waren beim Probetraining dabei am vergangenen Wochenende dabei.

Auf der Homepage der Fan-Mannschaft heißt es dazu: „Eine endgültige Auswahl der Spieler wird intern erfolgen und zu gegebener Zeit bekannt gegeben, die Spieler werden darüber selbstverständlich vorab informiert.“