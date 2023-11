Kreisliga B: RWE II und Westfalia Dortmund im Gleichschritt - auch Mintard II ungeschlagen

In den B-Kreisligen Essen und Dortmund gibt es noch drei Teams mit einer weißen Weste.

Sieben B-Kreisligen gibt es in Essen und Dortmund. In vier Staffeln ist die Spitze einigermaßen umkämpft. In den anderen dreien ist gähnende Langeweile angesagt, weil die Spitzenreiter zu dominant auftreten.

Kreisliga B1 Essen

Bei TUSEM Essen II gewann Rot-Weiss Essen II mit 4.0. Der 13. Sieg im 13. Spiel. Zwei Doppelpacks von Emre Kilic und Dominik Milaszewski reichten, auch wenn es diesmal kein zweistelliges Spektakel gab.

Im internen Duell um die Torjägerkanone konnte sich kein Angreifer absetzen. Milaszewski ist nun bei 28 Toren, Kilic bei 34 Treffern.

Sollte die abgebrochene Partie bei DJK Dellwig 1910 für RWE gewertet werden, nachdem einem RWE-Akteur die Nase gebrochen wurde, hat die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz acht Punkte Vorsprung vor dem Zweiten, den Ballfreunden Bergeborbeck, die am Sonntag TuRa 1886 Essen mit 4:2 besiegten.

Kreisliga B3 Essen

Auch hier gibt es mit BW Mintard II eine Mannschaft, die noch makellos durch die Saison kommt. Der Lohn: Mintard liegt acht Zähler vor dem Zweiten, demSC Werden-Heidhausen II, der allerdings noch eine Partie weniger ausgetragen hat. Am Wochenende schlug Mintard SV Teutonia Überruhr II mit 2:0.

Kreisliga B1 Dortmund

Hier gibt es weiter einen Verein mit Westfalia Dortmund, der seit der Gründung 2022 im Ligabetrieb noch keinen Punkt abgegeben hat. Nach dem Aufstieg ohne ein Remis oder eine Niederlage läuft es auch ind er kreisliga B wie geschmiert.

Die bisherige Bilanz: 13 Partien, 13 Siege, das bei 50: 4 Toren. Gegen den SV Eintracht Dorstfeld gab es nun ein 2:0. War es in der Kreisliga C noch die Offensive, die nicht zu bremsen war, fällt in dieser Saison die Defensive ins Auge, die nichts anbrennen lässt.

Gegen Dorstfeld war es Spielertrainer Maurice Temme, der per Doppelpack die beiden Tore für den souveränen Spitzenreiter erzielte, der bereits zehn Punkte vor DJK BW Huckarde II liegt.