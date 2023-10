Kreisliga B: Westfalia Dortmund kann nächsten Aufstieg nach 35 Siegen in Serie fast planen

Der Plan geht bisher auf: Westfalia Dortmund ist auf dem Weg in die Kreisliga A nicht aufzuhalten.

Es ist derzeit dasselbe Spielchen wie in der Kreisliga C. Westfalia Dortmund, erst im Jahr 2022 gegründet, dominiert auch die Kreisliga B nach Belieben.

Wobei die Ergebnisse nicht mehr so klar sind wie zuvor, doch am Ende steht immer das Ergebnis, nämlich der Dreier für die Westfalia. Das war in der Kreisliga C 24 Mal in Folge so.

Auch in der Kreisliga B haben die Dortmunder nach dem Aufstieg alle elf Partien gewonnen. Eine Niederlage gab es für die erste Mannschaft des Klubs bisher im Ligabetrieb noch nicht zu beklagen. Zuletzt waren die Ergebnisse etwas knapper, aber gereicht hat es trotzdem. Erst gab es in der Vorwoche ein 1:0 gegen SV Westrich II, hier fiel der Siegtreffer nach der Pause.

Am Sonntag ging es gegen DJK Blau-Weiß Huckarde II - am Ende stand ein 2:1 für die Westfalia. Das 2:0 fiel kurz vor dem Ende, der Anschluss in der 9. Minute. Nach elf Spielen war das erst der dritte Gegentreffer.

Die Dortmunder Abwehr ist kaum zu knacken. Der Lohn für die perfekte Ausbeute bis hierhin. Acht Punkte beträgt der Vorsprung bereits auf den Zweiten TuS Kruckel, den man am zweiten Spieltag mit 4:0 schlagen konnte.

Anfang Oktober erklärte Vereinsgründer Maurice Temme, dass es aktuell "sehr gut laufe", womit er aber nicht nur die erste Mannschaft meinte, denn der Gesamtverein entwickelt sich etwas schneller als geplant, wie er mitteilte. "Wir haben alle Bereiche gut besetzt. Daran arbeiten wir hart. Wir wollten nicht nur einen Verein gründen, der mit der ersten Mannschaft durchmarschiert, sondern wollen auch die Kinder von der Straße holen.“

Wobei das Aushängeschild eines Klubs immer die erste Mannschaft ist. Und wenn die sich bei der Westfalia nicht zu viele Aussetzer leistet, feiert sie im Sommer den zweiten Aufstieg in Serie und geht dann in der kommenden Saison in der Kreisliga B an den Start.

Am kommenden Sonntag (12:30 Uhr) wartet mit dem Tabellenzehnten DJK Sportfreunde Nette II der nächste Gegner, ehe danach die Woche gegen den SV Eintracht Dorstfeld die Hinrunde endet.