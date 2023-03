Kreisliga Essen: Aufstiegskandidat schnappt sich 20-Tore-Youngster

Transfercoup für den Tabellenführer der Essener Kreisliga A2: Ein junger Stürmer kommt im Sommer von einem Ligarivalen und bringt eine starke Torquote mit.

Sechs Jahre nach dem Abstieg steht der SuS Haarzopf vor der Rückkehr in die Bezirksliga. Die Essener stehen an der Tabellenspitze der Kreisliga A2 und haben in dieser Saison erst eine Niederlage kassiert.

Mit den Vertragsverlängerungen des Trainerteams um Chefcoach Marco Guglielmi und der Verpflichtung von Friedhelm Ingenhag als Sportlicher Leiter hat der Klub das Fundament für die Zukunft bereits gelegt.

Und auch die Arbeiten am Kader für die kommende Spielzeit haben längst begonnen. Nun ist den Haarzopfern ein Transfercoup geglückt. Sie haben Jamal Werner vom Ligarivalen FSV Kettwig verpflichtet. Der 21 Jahre alte Stürmer steht bereits bei 20 Saisontoren. In der A2-Staffel war nur Mathias Lierhaus mit 24 Treffern erfolgreicher. Und der spielt bereits beim SuS.

"Daniel hat eine herausragende Hinrunde gespielt, 20 Tore muss man erstmal machen", betont Trainer Guglielmi in einer Vereinsmitteilung. Er bezeichnete Werner als "jungen, talentierten Spieler" und erklärte: "Er ist ein Stürmer mit einer sehr hohen Abschlussqualität, hat einen sehr starken linken Fuß und ist auch durch seine Körpergröße schwer zu verteidigen. Ich bin mir sicher, dass er in der Zukunft für den SuS viele Tore erzielen wird und wir alle viel Freude an ihm haben werden."

Mit dem FSV Kettwig traf Werner zuletzt bei den Hallenstadtmeisterschaften im Januar auf seinen künftigen Klub und setzte sich durch. In der Liga sah das anders aus: Da behielt Haarzopf in beiden Duellen die Oberhand gegen Werner und den aktuellen Tabellenfünften aus Kettwig.