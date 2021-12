SuS Niederbonsfeld: Ein „Dorfverein“ sorgt für Furore

Der SuS Niederbonsfeld steht völlig überraschend zur Winterpause souverän an der Tabellenspitze der Kreisliga A2 Essen. Der Erfolgsweg beruht vor allem auf Kontinuität.

Ungeschlagen nach der Hinrunde geht der SuS Niederbonsfeld in die Weihnachtstage. Der Kreisligist thront nach 15 Spielen souverän an der Tabellenspitze, das hätten dem Team von Trainer Stefan Kronen vor der Saison wohl nicht viele zugetraut. Der Verein hat nicht den größten finanziellen Spielraum und auch nicht die besten Einzelspieler der Liga. Doch der Underdog steht für jahrelange Kontinuität und einem klaren Plan und hat sich so zu einem ernsthaften Aufstiegskandidaten entwickelt.

Niederbonsfeld-Trainer Stefan Kronen über...

…sein Fazit nach der Hinrunde:

„Dass wir nach der Hinserie mit neun Punkten Vorsprung Tabellenführer sind, hätten wir ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dennoch kommt der Erfolg auch nicht ganz überraschend. Wir setzen hier seit Jahren auf Kontinuität im Verein, der Kader ist in den letzten drei bis vier Jahren größtenteils zusammengeblieben. Auch nach dem Lockdown und der langen Spielunterbrechung haben uns keine Spieler verlassen. Die Jungs kennen sich gut, sind eingespielt und kennen hier unsere Abläufe und Automatismen. Zudem ist uns auch wichtig, viele Spieler aus der Umgebung im Kader zu haben. Das hat bei uns in den letzten Monaten auch nochmal für mehr Zusammenhalt gesorgt. All das zeigt uns, dass man im Fußball auch auf diesem Weg erfolgreich sein kann, auch wenn man vielleicht nicht das meiste Geld oder die besten Einzelspieler hat. Die Punkteausbeute ist überragend, das war eine super Vorrunde von uns. Man könnte sagen, ein Dorfverein sorgt für Furore.“

…Transferpläne im Winter

„Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit dem Kader. Jetzt fällt aber leider mit Timo Becker ein wichtiger Spieler aus. Bis jetzt konnten wir das noch gut kompensieren. Trotzdem wiegt so ein zweiter Kreuzbandriss der Saison auf Dauer schwer, deshalb werden wir uns im Winter auf dem Transfermarkt umschauen. Glücklicherweise haben wir viele Spieler im Kader, die auf mehreren Positionen spielen können. Darauf liegt auch immer ein Fokus bei uns, dass unsere Spieler variabel sind und alle das gleiche Verständnis von unserem Spielsystem und unserer Philosophie haben. Wenn wir einen Spieler finden, der uns überzeugt, dann werden wir uns nochmal verstärken. Mir ist aber wichtig zu betonen, dass ich mit unserem aktuellen Kader sehr zufrieden bin. Diese Jungs haben die starke Hinrunde gespielt, ich habe großes Vertrauen ihn die Mannschaft.

…Ziele für 2022

„Wir werden am 11. Januar das Training wieder aufnehmen. Was den weiteren Saisonverlauf angeht, machen wir uns keinen Druck. Wir genießen es, aktuell ganz oben zu stehen. Trotzdem ist der Aufstieg keine Pflicht für uns, vom Verein gibt es auch keine Vorgabe, dass wir aufsteigen müssen. Neun Punkte Vorsprung hört sich zwar erstmal gut an, aber man weiß ja wie schnell sowas im Fußball auch kippen kann nach zwei Spielen. Die Spieler sollen einfach weiterhin frei aufspielen.“