1. FC Hirschkamp: Underdog sorgt für Furore in der Halle - jetzt Aufstieg im Visier

Bei der Hallenstadtmeisterschaft sorgte ein C-Ligist für Aufsehen. Nur knapp scheiterte der 1. FC Hirschkamp in der Vorrunde. In der Liga soll der Aufstieg gelingen.

Als Underdog startete der C-Ligist 1. FC Hirschkamp in die Hallenstadtmeisterschaft in Oberhausen. Trainer Joussef Ramadan hoffte auf die Sensation mit seinem Team: "Wir haben sehr gute Spieler in unseren Reihen. Natürlich haben wir uns hier was ausgerechnet, in der Halle ist alles anders als draußen auf dem Platz." Allerdings vergebens, denn der Außenseiter verpasste das Weiterkommen haarscharf - nur aufgrund des direkten Vergleichs.

Direkt im ersten Duell traf der 1. FC auf den Ligakonkurrenten Glückauf Klosterhardt und entschied die Partie mit 1:0 für sich. Im zweiten Spiel musste sich das Team von Ramadan gegen den B-Ligisten Hibernia Alstaden beweisen und es schien lange so als könnten sich die Hirschkämper einen Sieg erkämpfen.

Doch innerhalb der letzten zwei Minuten drehte Hibernia das Spiel und sorgte mit dem 1:2 für die erste Niederlage für Hirschkamp. Dem Team aus der Kreisliga B1, Post SV, konnte Hirschkamp in einem umkämpften Spiel die Stirn bieten und sich einen Punkt erkämpfen. Somit standen nach drei Spielen vier Punkte auf dem Konto des 1. FC Hirschkamp.

Nach den drei Partien musste das Team um Trainer Ramadan zittern, ob es noch für den Einzug in die Zwischenrunde reicht. Das hing vom Ausgang der Parallelspiele ab. Nachdem die letzten zwei Begegnungen beendet waren, hatten die Hirschkämper Gewissheit.

Direktes Duell entschied über Weiterkommen

Trotz Punktgleichstand und einem identischen Torverhältnis von 3:3 mit Hibernia Alstaden, verließ Ramadan mit seinem Team die Halle als Tabellendritter und schied ganz knapp aus. Nur der verlorene direkte Vergleich mit Hibernia Alstaden gab am Ende den Ausschlag für das Ausscheiden. Ramadan war mit der Ausbeute von vier Punkten aus drei Spielen nicht allzu glücklich. „Wir hatten uns sechs Punkte erhofft, fünf wären okay gewesen. Weil es am Ende nur vier Punkte waren, mussten wir zittern“ bilanzierte er.

Der Coach bemängelte besonders das Spielglück, das in den Partien gegen die Alstadener nicht auf der Seite von Hirschkamp lag. „Das muss in Zukunft besser werden, dann können wir aus solchen Spielen auch was mitnehmen“, meinte der Cheftrainer.

Raus auf den Platz geht es für den 1. FC Hirschkamp ab dem 14. Januar wieder. Dann starten die Vorbereitungsspiele für die Restrunde in der Liga. Als Saisonziel hat der Chefcoach den Aufstieg in die Kreisliga B ausgerufen. Die Leistungen in der Halle geben Anlass zur Hoffnung, auch wenn sich die Oberhausener gegenüber dem Hinrunde steigern müssen. Das Team um Trainer Ramadan überwintert mit 32 Punkten auf dem achten Tabellenplatz in der Kreisliga C2.