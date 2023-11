Kreisliga B: SV Wacker Obercastrop II stellt die beste Abwehr Deutschlands

Die beste Abwehr Deutschlands stellt aktuell die Reserve des SV Wacker Obercastrop. Noch kein Team konnte in der Kreisliga B gegen die Mannschaft von Björn Brinkmann treffen.

Die beste Abwehr Deutschlands kommt aktuell aus Castrop-Rauxel. Der SV Wacker Obercastrop II konnte in der Kreisliga B in allen 14 Ligaspielen die Null halten. Das ist aber nicht alles: In diesen 14 Partien gelang es der Mannschaft von Trainer Björn Brinkmann ganze 90 Tore zu erzielen. Das macht erstaunliche 6,4 Treffer pro 90 Minuten. Alle anderen Herrenteam haben mindestens einen Treffer kassiert.

Mit 42 Zählern und einer Torbilanz von 90:0 steht der SV Wacker Obercastrop II logischerweise an der Tabellenspitze. Bisher gelang es keiner Mannschaft, die Reserve des Wacker Obercastrop zu schlagen. Das Erfolgsrezept? "Das Gesamtgefüge stimmt bei uns einfach. Wir haben eine gute Mischung zwischen Offensive und Defensive", erklärt der Trainer.

Brinkmann weiter: "Das sind keine einzelnen Spieler, sondern die ganze Mannschaft. Dazu haben wir drei klasse Torhüter. Die wechseln sich jedes Spiel ab, das ist ja auch eher unüblich."

Der höchste Sieg bisher: 21:0 gegen R.W.T Herne II am zehnten Spieltag. Die gute Stimmung in der Mannschaft bleibt bei dem Erfolg wohl nicht aus, aber auch vor der Saison stimmte die Chemie im Team, betont Brinkmann. Und das, obwohl die Spieler in der Sommerpause erst mal den knappen Nicht-Aufstieg verkraften mussten.

Der Coach erklärt: "Wir hatten im letzten Jahr schon eine gute Mannschaft und von denen sind auch alle geblieben. In der letzten Saison haben wir nur ein Spiel verloren und waren dann die Deppen, die nicht aufgestiegen sind. Das hat uns im Vorhinein ja jeder zugesprochen. Daher ist es umso schöner, dass wir jetzt diese Erfolgsserie haben und die Enttäuschung vergessen können."

Es sind jetzt 14 Spiele weg, in denen wir keinen Gegentreffer bekommen haben. Ich sag mal so: Warum sollte das, was wir in der Hinrunde geschafft haben, nicht auch in der Rückrunde funktionieren? Björn Brinkmann

Es seien die Kleinigkeiten, die für die gute Stimmung sorgen: "Wir haben einen sehr großen Strafenkatalog. Das Trainerteam muss auch immer bezahlen, wenn wir zu Null spielen. Somit musste ich bisher einige Euros bezahlen. Sowas trägt die Mannschaft. Es ist schön, wenn man sowas hat neben dem großen Ziel."

Falls es doch so weit kommen sollte, dass einer der drei SV-Torhüter mal hinter sich greifen muss, nehme man das in der Mannschaft mit Humor, erklärt Brinkmann: "Wir sind dabei weiterhin ehrgeizig und nehmen den Fußball ernst, nehmen die Sache aber mit Humor. Es sind jetzt 14 Spiele weg, in denen wir keinen Gegentreffer bekommen haben. Ich sag mal so: Warum sollte das, was wir in der Hinrunde geschafft haben, nicht auch in der Rückrunde funktionieren?"

Brinkmann ergänzt: "Wenn es irgendwann soweit sein sollte, wäre es schön, wenn es aus dem Spiel heraus passiert. Ich würde mich ärgern, wenn der Treffer aus einer unglücklichen Schiedsrichter-Entscheidung passieren würde."

Ob der SV Wacker Obercastrop ohne Gegentreffer in die Winterpause geht, bleibt abzuwarten. Nach dem spielfreien Wochenende muss das Team von Brinkmann zum Tabellenzweiten, der SG Arminia Stephanus Holsterhausen. Für den Wacker Obercastrop-Trainer sei das nochmal ein extra Anreiz: "Holsterhausen hat auch eine gute Offensive und konnte schon einige Treffer erzielen. Ich bin gespannt, was die Begegnung bringen wird."