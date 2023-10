Westfalia Dortmund: Verein wird immer größer - "Mehr erreicht als wir uns vorgenommen haben"

Westfalia Dortmund 2022 ist in der Kreisliga B1 Dortmund erfolgreich gestartet. Spielertrainer Maurice Temme betont die Wichtigkeit der Jugendförderung und strebt den Aufstieg an.

Wie es der Name schon verrät: Die Gründung von Westfalia Dortmund 2022 liegt noch nicht lang zurück. Trotzdem hat der Verein schon mehr erreicht als erwartet, gibt Gründer, Vorstand und Spielertrainer Maurice Temme preis.

Nach dem Start in der Kreisliga C ging es für das Team von Maurice Temme direkt in die Kreisliga B. Mit sieben Siegen aus sieben Spielen haben die Dortmunder einen perfekten Start in die Kreisliga B1 Dortmund hingelegt. Nicht nur die erste Mannschaft befindet sich aktuell auf einem erfolgreichen Weg, sondern auch der ganze Verein, erklärt Temme. „Bei uns läuft es gerade besonders gut. Wir haben mehr erreicht als wir uns vorgenommen haben.“ Das gesetzte Ziel von ein bis zwei neuen Jugendmannschaft zum Saisonstart haben sie mehr als erfüllt.

Aktuell sind bei Westfalia Dortmund sieben Mannschaften im Spielbetrieb – vier Jugendmannschaften, dazu kommen die zweite und die erste Mannschaft und auch ein Frauenteam ist dabei. „Wir haben alle Bereiche gut besetzt. Daran arbeiten wir hart. Wir wollten nicht nur einen Verein gründen, der mit der ersten Mannschaft durchmarschiert, sondern wollen auch die Kinder von der Straße holen.“

Daran liege Temme besonders viel. Er kenne es selbst: Früher ging es nach der Schule direkt weiter auf den Fußballplatz, „heutzutage sind die Jungs alle vor der Playstation. Wir wollen die Jungs davon wegholen: an die frische Luft und auf den Fußballplatz.“

Temme ist eigentlich Spielertrainer. In den letzten Spielen hat man den Mittelfeldspieler aber eher an der Seitenlinie und seltener auf dem Platz gesehen. Das lag an einem Muskelbündelriss, den er nicht ganz auskuriert hat, dafür sei er ein „zu ungeduldiger Mensch“. Jetzt wolle er diesen aber richtig auskurieren: „Ich will noch die nächsten acht bis zehn Jahre Fußball spielen.“ In den nächsten zwei Wochen möchte er aber wieder ins Training einsteigen.

Das Ziel für diese Saison ist klar: „Wir wollen natürlich aufsteigen. Das weiß auch die ganze Liga.“ Auch im Kreispokal will er mit seinem Team „so weit wie möglich kommen“. Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) ist die Westfalia in diesem Wettbewerb beim TV Brechten zu Gast, der eine Liga höher spielt.

Ob der Klassenunterschied für die Mannschaft von Temme ein Problem wird, wird sich dann am kommenden Donnerstag beim Kreispokalspiel zeigen. Der Trainer freut sich auf das Spiel: „Bei uns ist der Spielfeldrand immer voll. Da treffen sich immer viele Fußballbegeisterte. Das ist schön zu sehen.“