Im Essener Amateurfußball rollte bereits am Freitag der Ball. Zwei Spiele mit ausschließlich Essener Beteiligung standen auf dem Programm.

Am Freitagabend wurden in der Bezirksliga und Kreisliga A zwei interessante Begegnungen mit Essener Mannschaften bestritten. RevierSport hat die Spiele zusammengefasst:

Bezirksliga Gruppe 7,

ESC Preußen – Blau-Gelb Überruhr 0:3 (0:0)

Blau-Gelb Überruhr darf weiterhin vom direkten Wiederaufstieg in die Landesliga träumen! Der Bezirksligist feierte den fünften Dreier in diesem Jahr und verteidigte den zweiten Tabellenplatz.

Durch den leistungsgerechten 3:0-Sieg beim ESC Preußen verkürzte BGÜ vorübergehend den Rückstand auf den Spitzenreiter SG Schönebeck auf einen Punkt. Die SGS ist erst am Sonntag gegen Werden-Heidhausen im Einsatz.

Überruhrs Trainer Murat Aksoy freute sich über den nächsten Dreier, konnte aber nur mit der Darbietung im zweiten Durchgang zufrieden sein: "Wir haben uns lange schwergetan, weil Preußen sehr kontaktfreudigen Fußball gespielt hat. Damit sind wir in der ersten Halbzeit nicht klargekommen. Nach dem Seitenwechsel waren wir deutlich überlegen. Wir haben verdient gewonnen und wieder zu Null gespielt."

Derweil musste ESC-Coach Manni Schröder die Niederlage gegen den Favoriten neidlos anerkennen. Der Trainer des Aufsteigers erklärte: "Gute 60 Minuten reichen leider gegen eine Spitzenmannschaft nicht. Das Ergebnis ist am Ende etwas zu hoch ausgefallen."

Tore: 0:1 Alison (61.), 0:2 Kizilisik (67.), 0:3 Olmes (74.).

Kreisliga A Gruppe 1,

RuWa Dellwig – SuS Haarzopf II 0:1 (0:0)

100 Zuschauer pilgerten am Freitagabend zum Scheppmannskamp. Dort wurde das Kreisliga A-Spitzenspiel zwischen RuWa Dellwig und der Zweitvertretung von SuS Haarzopf angepfiffen.

Es entwickelte sich das erwartet umkämpfte und ausgeglichene Duell zwischen den beiden besten Mannschaften der Liga – mit dem besseren Ende für die Gäste.

Der ehemalige Oberliga-Stürmer Kreshnik Vladi brachte Haarzopf in der 85. Minute auf die Siegerstraße und sicherte seinem Team die Tabellenführung. Die "Ü23" von Haarzopf ist jetzt punktgleich mit den Dellwigern, hat jedoch noch drei Partien in der Hinterhand und könnte den Vorsprung deutlich vergrößern. Am Ende der Saison steigt der Meister in die Bezirksliga auf und der Zweite muss in die Relegation.

Alles andere als der Durchmarsch der Haarzopfer wäre mittlerweile eine Sensation. Teammanager Marc Enger zollte dem Gegner nach dem Abpfiff allerdings Respekt: "RuWa war unterm Strich die bessere Mannschaft und hatte meiner Meinung nach etwas mehr Chancen, aber wir machen dann in der Schlussphase das 1:0 nach einer Standardsituation. Es war ein faires, intensives Spitzenspiel. Die Zuschauer haben einen Fight über 90 Minuten gesehen."

Tor: 0:1 Vladi (85.).