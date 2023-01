Essen: Kreisliga-A-Klub stellt neuen Trainer vor - acht Zugänge fix

Zum Jahreswechsel hatte ein Essener A-Ligist bekanntgegeben, dass es einen Wechsel auf der Trainerposition geben wird. Nun steht der neue Mann fest.

Der FC Saloniki Essen und Trainer Petros Makrygiannis, der trotzdem Vorstandschef bleibt, gehen getrennte Wege. Das hatte der Tabellen-14. der Kreisliga A Anfang des Jahres 2023 bekanntgegeben. Nun steht dessen Nachfolger fest.

Beim Trainingsauftakt am Mittwoch, 11. Januar 2023, stand der neue Cheftrainer Frank Zabinski vor der Mannschaft.

"Frank kennt den FC Saloniki Essen bereits aus seiner Zeit bei TuS 84/10, wo man sich mit den Vereinen lange Zeit die Platzanlage teilte. Unsere sportliche Leitung um Michail Galatidis sowie Vorstand Petros Makrygiannis sind überzeugt von der neuen Personalie und hatten gute und konstruktive Gespräche mit Frank, der über ein gutes Netzwerk verfügt und für die neue Aufgabe brennt!", heißt es von offizieller Seite des FC Saloniki.

"Frank übernimmt keine leichte Aufgabe, erhält dabei vom Verein aber sämtliche Unterstützung und Vertrauen. Nach der Einigung ging es vor allem darum, den Kader zu vergrößern, denn die dünne Personaldecke war in der Hinrunde einer der größten Knackpunkte. Keine einfache Aufgabe im Winter, dennoch ist es uns gelungen, mit vereinten Kräften acht neue Spieler zu uns zu lotsen, um mit neuer Energie in die Rückrunde zu starten! Die Jungs werden wir in Kürze vorstellen", heißt es weiter.

Zabinski zur Seite stehen werden die Co-Trainer Dimitrios Theofilaktidis und Athanassios Malliaridis sowie Torwarttrainer Thomas Richter.