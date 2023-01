Transfer-Sensation in der Kreisliga A Moers! Der Tabellenletzte Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen hat einen 41-maligen Champions-League-Spieler verpflichtet.

Das ist mal eine Verstärkung im Abstiegskampf der Kreisliga A Moers. Schlusslicht Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen hat am Freitag mal eben einen 41-maligen Champions-League-Stürmer als Hoffnungsträger vorgestellt: Kostas Mitroglou.

In der englischen Premier League (FC Fulham), der französischen Ligue 1 (Olympique Marseille) oder den ersten Ligen Portugals (Benfica) der Türkei (Galatasaray), der Niederlande (PSV Eindhoven) sowie Griechenlands (Olympiakos Piräus) - Mitroglou hat in halb Europa genetzt. Dazu gehört auch das europäische Parkett. Für Benfica und Olympiakos hat er in der Champions League 41 Spiele bestritten und dabei 14 Treffer erzielt. Und nun also die Kreisliga A?

"Wir haben keinen Geldgeber im Hintergrund, sondern lediglich einen neuen Sponsor, der einen Satz frischer Trikots spendiert. Kostas ist ein guter Freund, der noch einmal mit uns Fußball spielen will", erklärte Rheurdt-Schaephuysen Trainer Robert Kruppa in der NRZ.

Kostas Mitroglous Karriere in Zahlen Olympiakos Piräus: 186 Spiele, 82 Tore Benfica Lissabon: 87 Spiele, 52 Tore Olympique Marseille: 50 Spiele, 16 Tore Atromitos Athen: 39 Spiele, 19 Tore PSV Eindhoven: 18 Spiele, 3 Tore Panionios Athen: 11 Spiele 8 Tore Aris Thessaloniki: 11 Spiele 2 Tore Galatasaray Istanbul: 9 Spiele, 2 Tore FC Fulham: 3 Spiele, kein Tor FC Fulham II: 2 Spiele, 2 Tore Borussia Mönchengladbach II: 23 Spiele, kein Tor Griechenland: 65 Spiele, 17 Tore

Der 34-jährige, der 61 Länderspiele für sein Heimatland Griechenland absolviert hat, ist seit Sommer vereinslos und hat Kontakte in Nordrhein-Westfalen. Ausgebildet wurde er bei Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg, wo er Kruppa kennen lernte und zwölfmal in der A-Junioren-Bundesliga West auflief, ehe er auf der internationalen Bühne mit dem Toreschießen begann.

Stichwort Toreschießen. Das wird auch sein Job bei Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen sein. Der Tabellenletzte hat in 21 Spielen die wenigsten Treffer der Liga erzielt (23) und nur acht Punkte auf dem Konto. Der Rückstand zum sicheren Klassenerhalt beträgt derzeit 14 Zähler.