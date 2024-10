Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat das Vier-Nationen-Turnier in Rumänien dank eines 2:0-Siegs gegen Norwegen für sich entscheiden können. Ein Dortmunder traf sehenswert.

Nach dem 2:1-Erfolg gegen Spanien zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers in Rumänien und einer 0:2-Niederlage gegen den Gastgeber hat die deutsche U19-Nationalmannschaft das abschließende dritte Spiel gewonnen.

Das Team von Trainer Hanno Balitsch setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen Norwegen durch und sicherte sich damit gleichzeitig mit sechs Punkten den Turniersieg. Said El Mala von Drittligist Viktoria Köln erzielte mit einem Distanzschuss aus gut 20 Metern die Führung und münzte die deutsche Überlegenheit in Zählbares um (34.). Nach der Pause verwandelte Almugera Kabar von Borussia Dortmund einen Freistoß aus etwa 23 Metern direkt (63.).

Neben Linksverteidiger Kabar stand mit Kjell Wätjen ein weiterer Spieler von Borussia Dortmund in der Anfangsformation. In der 69. Minute wurde er durch Mateo Kritzer vom Karlsruher SC ersetzt. Der ehemalige Dortmunder Paris Brunner, der im Sommer zur AS Monaco wechselte und von dort aus direkt an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge weiter verliehen wurde, kam in der 83. Minute für den Torschützen zum 1:0 ins Spiel.

"Uns war die Art und Weise wichtig und nach dem bestenfalls durchwachsenen Auftritt gegen Rumänien eine Reaktion zu zeigen. Das haben die Jungs geschafft und eine überzeugende Leistung gebracht", wird Balitsch auf den Kanälen des DFB zitiert. "Wir hätten nach der ersten Halbzeit schon höher führen müssen. Es war wichtig, den zweiten Treffer nachzulegen, um das Spiel sicher nach Hause zu bringen, was wir dann auch erledigt haben. Es war ein guter Auftritt gegen Norwegen."

Weiter geht es für die DFB-Auswahl nun im November mit der ersten EM-Qualifikationsrunde. Dann trifft das Balitsch-Team am 12. November (ab 19 Uhr) auf Gastgeber Andorra, am 15. November (ab 15 Uhr) auf Zypern und am 18. November (ab 19 Uhr) auf Ungarn. Die Generalprobe für eine erfolgreiche Qualifikation ist mit dem Gewinn des Vier-Nationen-Turniers jedenfalls geglückt.