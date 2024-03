Die U19 des FC Schalke 04 musste einen herben Rückschlag hinnehmen. Das Pokal-Aus im Halbfinale gegen den SC Freiburg zeigte S04 die Grenzen auf.

Die Saison der A-Junioren des FC Schalke 04 verläuft bisher recht erfolgreich. In der Liga rangiert Königsblau auf Platz zwei und darf sich berechtigte Hoffnung auf den Einzug in die Endrunde um die Meisterschaft machen. Das verlorene Halbfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (1:3) war jedoch eine Offenbarung für die U19.

Im letzten Jahr scheiterte sie im letzten Schritt vor dem Pokalsieg im Finale am 1. FC Köln. Dies sollte in der aktuellen Spielzeit natürlich noch besser laufen. Der Oberligist aus dem Breisgau war allerdings deutlich zu stark für Königsblau.

Trainer Norbert Elgert sieht einen harten Weg auf seine Mannschaft zukommen: "Wir haben eine gute Truppe beisammen. Zur absoluten Spitze des A-Junioren-Fußballs gehören wir allerdings nicht. Das ist in erster Linie nicht schlimm - wir waren aber schon einmal näher dran als jetzt."

Der 67-Jährige sagt weiter: "In meinen letzten beiden Jahren, die noch kommen, ist unser gemeinsames Ziel, da nochmal hinzukommen." Er gibt allerdings auch zu, dass dies "unter extrem erschwerten Bedingungen" passieren muss. Elgert spielt damit auf die Gesamtsituation des FC Schalke 04 an, die sportlich als auch finanziell bekanntermaßen angespannt ist.

Wer das Trikot von Schalke 04 in meiner Mannschaft an hat, der muss dafür auch sein Leben auf dem Platz lassen. Norbert Elgert

"Wir alle in der Knappenschmiede machen nach wie vor einen hervorragenden Job, aber es ist deutlich schwerer geworden, Spieler zu halten und Spieler zu bekommen. Das muss man einfach mal so sagen. Das hat sich zuletzt bemerkbar gemacht", ergänzte der Übungsleiter der U19.

Den Kopf in den Sand zu stecken ist vor allem für den hochambitionierten Elgert keineswegs eine Option: "Nichtsdestotrotz ist das eine tolle Aufgabe. Das Problem ist erkannt und gemeinsam werden wir nach Lösungen suchen. Da habe ich nochmal richtig Lust drauf."

Der erste Schritt in die richtige Richtung könnte die Qualifikation für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft sein. Die erste Hürde des Endspurts heißt Bayer 04 Leverkusen - der direkte Konkurrent um besagten Platz zwei.

Dort will Elgert einen anderen Auftritt sehen als im Pokal gegen Freiburg. Damit ist vor allem der erste Durchgang gemeint. "Wer das Trikot von Schalke 04 in meiner Mannschaft an hat, der muss dafür auch sein Leben auf dem Platz lassen."

Die Vorbereitung auf Leverkusen dürfte zeitnah aufgenommen werden, das Duell steigt aufgrund der Länderspielpause aber erst am 7. April. Elgert: "Die Partie in Leverkusen ist eine tolle Begegnung, auf die wir uns alle freuen."