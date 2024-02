Schalke U19: So weit ist S04-Juwel Taylan Bulut

Schalke 04 hat die U19 des 1. FC Köln 2:1 geschlagen. Auch Taylan Bulut hatte daran seinen Anteil. So schätzt sein Trainer Norbert Elgert die Situation um das Talent ein.

Die U19 des FC Schalke 04 hat den 1. FC Köln mit 2:1 niedergerungen. In der 2. Halbzeit war vor allem die sehr gut harmonierende Defensive der Garant für den Sieg.

Der 1. FC Köln kam in der Schlussphase der Partie kaum noch zu nennenswerten Torgelegenheiten. "Die zweite Halbzeit war absolut in Ordnung", sagte Schalkes Trainer Norbert Elgert nach dem Spiel. "Das Tandem links mit Becker und Karaca war sehr stark in der 2. Halbzeit. Aber auch die Innenverteidiger waren gut. Die ganze Viererkette stand gut." Seine Spieler hätten in den zweiten 45 Minuten mentale Stärke gezeigt.

Mit dem ersten Durchgang war er trotz der 1:0-Führung dagegen nicht so einverstanden. "Die 1. Halbzeit hat überhaupt nicht das widergespiegelt, was wir können, was wir uns vorgenommen hatten und was wir auch in der Vorbereitung gezeigt haben", meinte der 67-Jährige.

Allerdings hatte seine Mannschaft auch einiges einzustecken. Erst musste der Torschütze zum 1:0, Zaid Amaussau-Tchibara, nach einem Schlag in einem Zweikampf ausgewechselt werden, dann wenig später Philipp Buczkowski wegen einer Muskelverletzung. Zur Halbzeit musste dann auch Edion Gashi mit einer Sprunggelenksverletzung passen, die er sich nach einer halben Stunde zugezogen hatte.

Da ist es gut, dass Schalkes Juwel Taylan Bulut so langsam wieder in Schwung kommt. Die U17-Weltmeisterschaft hatte der U17-Europameister nach seiner langen Verletzung, die ihn zu Beginn der Saison drei Monate außer Gefecht gesetzt hatte, noch verpasst.

Gegen den 1. FC Köln steigerte sich das Talent - wie das Team - im zweiten Durchgang. Er stand gut, verteidigte sauber und überzeugte zudem mit zwei, drei gut eingeleiteten Aktionen in die Offensive. Sein Trainer erwartet von ihm allerdings noch mehr. "Taylan hat ja noch Riesenrückstände. Ihm fehlen noch unfassbar viele Einheiten durch Verletzungen und OP´s", sagte Elgert. "Er braucht jetzt mal ein paar Spiele über 90 Minuten. Gut, dass er gegen Köln durchgehalten hat."

Für Bulut, dessen Entwicklung bislang stets etwas zeitverzögert zu der von Assan Ouedraogo erfolgt ist, scheint ein Einsatz in der Zweitligamannschaft in dieser Saison definitiv zu früh zu kommen. Der 17-Jährige soll zunächst weiter behutsam aufgebaut werden.