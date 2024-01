In der U19-Niederrheinliga startete Rot-Weiss Essen mit einer beeindruckenden Anfangsphase in das neue Jahr. Der TSV Meerbusch bleibt jedoch dran.

Auf dem Papier wartete auf die U19 von Rot-Weiss Essen eine dankbare Aufgabe zum Start in die Restrunde der Niederrheinliga. Der VfL Rhede, der mit acht Zählern aus zwölf Spielen als Schlusslicht in die Winterpause gegangen war, gastierte an der Seumannstraße.

Vier Tage nach dem 11:2 über den TVD Velbert im Verbandspokal ließen die Essener schon früh im Spiel die Muskeln spielen. Es dauerte gerade einmal 15 Minuten, da war das Spiel beim Stand von 5:0 schon vorentschieden.

Die beiden Doppelpacker Mats Brune (5./11.) und Milot Ademi (14./15.) sowie Yasin Pirnal (10.) sorgten für einen beeindruckenden Essener Blitzstart. Anschließend nahmen die RWE-Youngster den Fuß allerdings ein wenig vom Gaspedal, Rhede fand dagegen besser ins Spiel und so tat sich vor der Pause nichts mehr.

Umso schneller ging es dann im zweiten Durchgang: Noel Etienne Reck traf innerhalb von nicht einmal drei Minuten nach einer Drehung im Strafraum zum 6:0 (48.). Doch auch Rhede durfte wenig später jubeln- Der erst kurz zuvor eingewechselte Furkan Cagimni brachte seine Mannschaft auf die Anzeigentafel (50.). RWE drückte zwar noch einmal auf den siebten Treffer, doch es blieb beim 6:1.

Meerbusch schlägt Unterrath

Absetzen konnten sich die Essener damit allerdings nicht, denn auch der TSV Meerbusch war am Sonntagvormittag erfolgreich. Der Punktgleiche Verfolger empfing die drittplatzierte SG Unterrath zum Topspiel und setzte sich mit 3:0 durch. Toymoteusz Miller (33.), Timo Kaufmann (73.) und Nils Werner per Elfmeter (90.) sorgten dafür, dass der TSV wieder mit RWE gleichzig, bei einer um 17 Tore schlechteren Tordifferenz aber Zweiter bleibt.

Einen Rückschlag im Tabellenkeller musste derweil die SG Essen-Schönebeck hinnehmen. Der Elfte unterlag zuhause gegen den Tabellenzwölften SC St. Tönis deutlich mit 0:4. Henry Mertsch (11.) und Niklas Hannappel (15.) brachten die Gäste früh auf die Siegerstraße, im zweiten Durchgang waren es dann erneut Mertsch (55.) und Ibrahim Ilazi (87.), die alles klar machten und den Abstand zwischen beiden Teams auf zwei Punkte verkürzten.