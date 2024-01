U19-Bundesliga: BVB und Schalke setzen Ausrufezeichen in Testspielen

Die U19-Teams von Borussia Dortmund und Schalke 04 befinden sich in der Vorbereitung. Am Wochenende schlugen sie Top-Teams aus dem Südwesten.

In der U19-Bundesliga West gehören Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 zu den Top-Teams. Diesen Status teilen die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt in der Süd/Südwest-Staffel. An diesem Wochenende kam es in Testspielen zum direkten Vergleich - und der ging jeweils an die Mannschaften aus dem Ruhrgebiet.

West-Spitzenreiter BVB besiegte Eintracht Frankfurt mit 4:0. Gegen den Tabellenzweiten aus der Parallelstaffel trug sich auch U17-Weltmeister Paris Brunner, zuletzt mit den Profis im Trainingslager, in die Torschützenliste ein.

Das Sturmjuwel kam zur zweiten Halbzeit in die Partie und benötigte nicht viel Zeit um heiß zu laufen: Nach einer Stunde Spielzeit erzielte Brunner das 3:0. Sechs Minuten darauf ließ Brunner seinen zweiten Treffer folgen. Das Fundament für den Sieg hatten Cole Campbell und Kjell-Arik Wätjen mit ihren Toren im ersten Durchgang gelegt.

Damit scheinen die Borussen bereit für den Wiederbeginn der Bundesliga. Der steht am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den SC Paderborn an (28. Januar, 11 Uhr). Ganz zufrieden war Daniel Rios, Co-Trainer von Chefcoach Mike Tullberg, jedoch nicht. "Wir haben zu viele gegnerische Chancen zugelassen, waren oft einen Schritt zu langsam und haben insgesamt nicht konsequent verteidigt", sagte er Vereinsmedien. "Das muss gegen Paderborn besser werden."

Eine Woche nach dem BVB startet der FC Schalke 04 ins neue Pflichtspieljahr. Zum Start empfangen die S04-Talente den 1. FC Köln (4. Februar, 11 Uhr). An diesem Sonntag setzte sich die Mannschaft von Norbert Elgert mit 4:1 gegen die TSG Hoffenheim und damit gegen den Tabellenführer aus der Süd/Südwest-Staffel durch.

Zaid Amoussou-Tchibara traf im Testspiel doppelt, zudem waren Max Grüger sowie Niklas Dörr erfolgreich. Hoffenheim verkürzte zwischenzeitlich per Strafstoß. Bevor es wieder um Punkte geht, trifft Schalke mit dem 1. FC Kleve und SC Verl II in den kommenden Tagen auf zwei Seniorenteams.