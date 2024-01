MSV Duisburg: Das ist der neue Coach der U19-Junioren

Der MSV Duisburg ist mit der U19 in die Vorbereitung gestartet. Mit an Bord: Der neue Trainer.

Der MSV Duisburg hat einen Nachfolger für U19-Coach Engin Vural gefunden. Der wechselte in der laufenden Winterpause vom MSV zu Fortuna Düsseldorf, wo er auch die U19 übernimmt.

Für Vural werden die Zebra-Talente in Zukunft von Marcus Jahn trainiert. "Mit seiner Vita hat Marcus aus der Vielzahl von Bewerbern deutlich heraus gestochen und uns in den gemeinsamen Gesprächen fachlich wie menschlich absolut überzeugt. Er verkörpert das Profil, das wir aufgestellt haben", erläutert Duisburgs NLZ-Leiter Uwe Schubert.

Sein Zusatz: "Er hat – im Inland wie im Ausland – bereits mit Nachwuchsspielern und mit Senioren gearbeitet, kennt verschiedenste Perspektiven, sei es als Trainer, als Leiter der Nachwuchsabteilung oder als Nationaltrainer."

Der Fußball-Lehrer und Sportwissenschaftler betont nach seiner Unterschrift: "Mit Blick auf die Infrastruktur und auf die Durchlässigkeit zum Profibereich hat sich der MSV-Nachwuchs in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Spielvereins, dass ich diese Arbeit nun fortführen und mitgestalten darf."

Zuvor ist der neue Mann an der MSV-Seitenlinie ordentlich rumgekommen. Der 37-jährige Jahn, als Aktiver unter anderem für Energie Cottbus und den FSV Mainz 05 am Ball, blickt auf Stationen in Namibia (SK Windhoek), Ungarn (U-Nationaltrainer), China (Beijing Guoan) und Malaysia (Asian Football Confederation) zurück. Bei der Entwicklung der U23 in Beijing arbeitete Jahn eng mit dem dortigen Chef-Coach Roger Schmidt zusammen.

Jahn berichtet: „Der MSV kann als Traditionsverein eine Wucht ausstrahlen, die meiner Meinung nach nur von Vorteil sein kann. Ich habe extrem Lust darauf, meinen Beitrag zu leisten.“

An diesem Montag (8. Januar) startet die U19 des MSV in die Vorbereitung. Folgende Testpartien sind angesetzt. SpVgg Schonnebeck (Samstag, 13. Januar 2024), Hamborn 07 (Dienstag, 16. Januar 2024).