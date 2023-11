U17-WM: Brunner trifft - Deutschland nach zweitem Sieg vorzeitig im Achtelfinale

Es läuft für den deutschen Fußball-Nachwuchs in Indonesien. Die U17 schafft mit dem zweiten Sieg schon das Weiterkommen in die K.o.-Phase.

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat bei der Fußball-WM in Indonesien vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Nach dem 3:1 zum Auftakt gegen Mexiko gewann die Auswahl von Trainer Christian Wück am Mittwoch in Bandung mit 3:1 (1:0) gegen Neuseeland. Damit ist ihr die Teilnahme an der K.o.-Runde nicht mehr zu nehmen. Dritter Gruppengegner ist am Samstag Venezuela.

Gegen die tief stehenden und mit viel Aufwand verteidigenden Neuseeländer benötigte die Mannschaft von Wück bis in die siebte Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, um in Führung zu gehen. Nach Vorarbeit des Münchners Maximilian Hennig traf der Dortmunder Paris Brunner zur Führung. Kapitän Noah Darvich vom FC Barcelona legte nach der Pause für den Hoffenheimer Max Moerstedt auf (60. Minute). Moerstedt war dann Vorbereiter für das 3:0 durch den Hamburger Bilal Yalcinkaya (81.).

In der Nachspielzeit sorgte Adam Watson mit einem verwandelten Strafstoß für den Endstand. Die zwei bestplatzierten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich ebenso wie die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale.

Die U17 des DFB hatte sich im Sommer mit einem Sieg im Elfmeterschießen im EM-Finale in Ungarn gegen Frankreich für die WM in Südostasien qualifiziert. Für eine deutsche U 17 war es nach 1984, 1992 und 2009 der vierte EM-Titel. Bei einer WM ist der deutsche Nachwuchs noch ohne Titel.

Keine guten Neuigkeiten gab es indes für den FC Schalke. Der Zweitligist muss sich Sorgen um sein Talent Assan Ouédraogo machen. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler verletzte sich bei einem harten Foul und musste noch vor der Halbzeit ausgewechselt werden.