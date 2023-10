BVB-U19 vor Highlight in der Youth League: "Das ist ein großes Kaliber"

Die U19 von Borussia Dortmund trifft in der Youth League auf den AC Mailand. Dabei könnten die BVB-Talente von den Erfahrungen ihres Trainers profitieren.

Zwar verabschiedet sich die U19-Bundesliga West nach dem Wochenende für rund drei Wochen in die Herbstpause, doch frei hat der Nachwuchs von Borussia Dortmund nicht. Denn nach dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln in der Liga am Samstag empfangen die Schwarz-Gelben im zweiten Gruppenspiel der UEFA Youth League am Mittwoch AC Mailand (14 Uhr, Fußballpark BVB Hohenbuschei).

Obwohl die BVB-Talente in der Liga als einziges Team noch ungeschlagen sind, nach sieben Spielen ein beeindruckendes Torverhältnis von 23:1 vorzuweisen haben und zum Auftakt in der Youth League Paris Saint-Germain mit 1:0 besiegten, sind die Rollen für U19-Coach Mike Tullberg klar verteilt: „Dieses Jahr ist Mailand noch besser. Das ist ein großes Kaliber. Wir brauchen uns zwar nicht zu verstecken, sind aber auf jeden Fall nicht Favorit. Aber das hat uns gegen Paris auch gut gelegen.“

Mit Mailand treffen die Schwarz-Gelben auf einen Gegner, der ebenso wie der BVB in der Liga noch ungeschlagen ist und das erste Gruppenspiel der Youth League gewann (4:0 gegen Newcastle United). Aus diesem Grund warnt Tullberg: „Sie spielen typisch italienisch: Abgezockt und geilen Fußball. Die sind richtig gut und haben Spieler, die auf jeden Fall oben ankommen werden. Das haben wir aber auch. Es wird ein offenes Spiel sein, wo alles passieren kann.“

Profitieren könnten die BVB-Talente im Duell gegen einen italienischen Gegner von Tullbergs Erfahrungen als Spieler. Denn der Ex-Profi spielte in seiner Karriere unter anderem bei Reggina Calcio und kam fünfmal in der Serie A zum Einsatz. „Ich erinnere mich an meine eigene Zeit in Italien. Innerhalb von drei Sekunden wurden ein paar Schnellpässe gespielt und die Spieler standen vor dem Tor. Das ist eine andere Art von Fußball als wir das kennen. Aber es macht Spaß gegen andere Nationalitäten und andere Arten von Fußball zu spielen“, freut sich der 37-jährige Däne auf die bevorstehende Begegnung.

Neben PSG und Mailand trifft die BVB-U19 in der Gruppenphase der Youth League noch auf Newcastle United (25.10.). Damit erwischten die Dortmunder eine echte Hammergruppe. „Wenn ich ehrlich bin, habe ich den Jungs gesagt: Ihr habt immer eine große Fresse und jetzt habt ihr die Chance zu zeigen, was ihr draufhabt“, verriet Tullberg mit einem Augenzwinkern.

Der U19-Coach weiter: „Was sie können, haben sie schon gegen Paris gezeigt und jetzt bin ich auf Mittwoch gespannt. Dass wir sie unterstützen müssen und einen gewissen Plan mitgeben, das wissen wir. Sie alle haben Lust, sich gegen die besten in Europa zu zeigen. Diese Möglichkeit haben sie mit dieser Gruppe bekommen.“