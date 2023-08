U17-Bundesliga: VfL Bochum nimmt Schalke die ersten Punkte ab, RWO mit erstem Sieg

RWO hat in der U17-Bundesliga West den ersten Dreier eingefahren, Schalke zum ersten Mal nicht gewonnen, der VfL Bochum holte im Derby ein 1:1.

In der U17-Bundesliga West stand am Sonntag das Derby zwischen dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04 auf dem Plan. Der FC Schalke wollte das fünfte Spiel in Serie gewinnen, der VfL den Anschluss nach oben halten.

Am Ende gab es eine Punkteteilung, durch die die Königsblauen ihre weiße Weste verloren. Kayhan Sayman traf für die königsblauen Talente zum 1:0, noch vor der Pause glich Tschoumy Nana per Elfmeter aus. Schalke bleibt mit 13 Punkten trotzdem an der Spitze der U17-Bundesliga.

Im zweiten Sonntags-Spiel wollte Rot-Weiß Oberhausen gegen den VfB Waltrop endlich den ersten Sieg der noch jungen Saison feiern. Im Kellerduell gab es nach 90 Minuten ein knappes 1:0 - wichtig für die Kleeblätter.

Das Tor des Tages erzielte Enes Babayigit nach knapp einer Stunde. RWO zog mit dem Dreier an Waltrop vorbei auf Rang zwölf.

Am Samstag setzte sich bereits Borussia Dortmund souverän mit 4:0 gegen den amtierenden U17-Meister Arminia Bielefeld durch, der nach fünf Partien nur einen Zähler und ein Torverhältnis von minus 16 vorzuweisen hat.

Justin Hoy brachte die Schwarz-Gelben früh auf die Siegerstraße (17.). Noch vor der Pause erhöhten Valon Cena (32.) und Diego Ngambia Dzonga (42.) auf ein komfortables 3:0. Nach dem Seitenwechsel ließen es die BVB-Junioren etwas ruhiger angehen. Oskar Schwarz traf in der Schlussminute zum 4:0-Endstand (90.).

Der MSV Duisburg gewann gegen Rot-Weiss Essen mit 2:1. Gladbach verlor gegen Paderborn mit 0:1, zudem trennten sich Fortuna Düsseldorf und Viktoria Köln torlos 0:0.

Paderborn bleibt damit aktuell das Überraschungsteam der Saison, denn der SCP liegt direkt hinter Spitzenreiter Schalke auf Rang zwei.

In einer Woche geht es weiter mit dem sechsten Spieltag, das Topspiel steigt dann in Gelsenkirchen, wo Schalke den Vierten vom MSV Duisburg empfängt.