U19: BVB schlägt Oberligisten, MSV verspielt 2:0 - so liefen die Generalproben vor dem Start

Am Wochenende startet die neue Saison in der U19-Bundesliga West. So schlugen sich die Revierklubs in den letzten Testspielen.

Die neue Saison in der U19-Bundesliga West steht in den Startlöchern. Nachdem der erste Spieltag in der U17-Eliteklasse schon absolviert wurde, nehmen die A-Junioren am kommenden Wochenende den Betrieb auf. Und mit Borussia Dortmund ist der amtierende Meister der West-Staffel offenbar bereit für den Auftakt bei Bayer Leverkusen (Sonntag, 13 Uhr). Im letzten Testspiel feierte der BVB einen deutlichen Sieg gegen einen Herren-Oberligisten und gewann 4:0 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl. Cole Campbell (30.), Top-Stürmer Paris Brunner (47.), Kjell-Arik Wätjen (59.) und Ousmane Diallo (86.) erzielten die Treffer für den deutschen Vizemeister. "Die Art und Weise hat mir sehr gefallen", sagte Trainer Mike Tullberg gegenüber Vereinsmedien nach dem Erfolg zum Abschluss der Vorbereitung. "Wir gehen mit einem guten Gefühl in die letzte Trainingswoche und freuen uns auf den Punktspielauftakt in Leverkusen." Derweil liegt die Generalprobe des FC Schalke 04 bereits eine Woche zurück. Auch die Königsblauen feierten einen 4:0-Sieg, sie hatten die U19 des FC Ingolstadt aus der Süd/Südwest-Staffel zu Gast. Nach Toren von Yannick Numbisie (15.), Vitalie Becker (21.) und Max Grüger (22.) führte die Mannschaft von Norbert Elgert schon früh komfortabel mit 3:0. Jermaine Jann setzte den Schlusspunkt in der 90. Minute. Am ersten Spieltag empfängt S04 den Aufsteiger Arminia Bielefeld (Sonntag, 11 Uhr). Während Schalke die Teilnahme an der Endrunde in der Vorsaison knapp verpasste, entpuppte sich der MSV Duisburg als Überraschungsmannschaft. Auf dem fünften Platz landeten die Zebras. Vor dem Auftakt der neuen Runde gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 11 Uhr) kassierte Duisburg allerdings eine Niederlage. 2:3 unterlag die Mannschaft von Engin Vural am Sonntag gegen den Nord/Nordost-Vertreter SV Meppen. Dabei hatte David Zogu die Meidericher mit einem Doppelpack zu einer 2:0-Pausenführung geschossen (17., 44.). Doch in der letzten halben Stunde schenkten sie das Spiel noch her und verloren durch Gegentreffer in der 61., 75. und 87. Minute mit 2:3. Ein gelungenes Ende fand die Testspiel-Serie des VfL Bochum. Beim 5:1 gegen Absteiger Rot-Weiss Essen am Sonntag konnten die Bochumer vor den Augen von RWE-Profitrainer Christoph Dabrowski Selbstvertrauen für das Gastspiel bei Alemannia Aachen am kommenden Samstag (13 Uhr) tanken.

