Am Sonntag (11.00 Uhr, RS-Liveticker) kämpft die U19 des FC Schalke 04 gegen den 1. FSV Mainz 05 um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. So bewertet Trainer Norbert Elgert die Ausgangslage.

Am Sonntag kann die U19 des FC Schalke 04 seine gute Saison in eine sehr gute veredeln. Sollte das Halbfinale im DFB-Pokal gegen den 1. FSV Mainz 05 im Parkstadion gewonnen werden, könnte Schalke zum ersten Mal seit 2014 wieder den Pott in den Pott holen. Das ist bereits 19 Jahre her.

Zeit also für neue Helden. Doch davor steht mit dem 1. FSV Mainz 05 ein bärenstarker Gegner. Mainz beendete die Liga in der Staffel Süd/Südwest auf dem ersten Tabellenplatz und hat dabei Vereine wie den FC Bayern München und den VfB Stuttgart hinter sich gelassen. Im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft wartet der 1. FC Köln. „Die Mainzer haben ein herausragendes Umschaltspiel und sehr viel individuelle Klasse. Nicht ohne Grund haben einige Spieler schon in der Bundesliga gespielt“, sagte Schalkes Trainer-Legende Norbert Elgert vor dem Halbfinale zu den vereinseigenen Medien.

Per Video und durch Nachfragen bei seinen Trainerkollegen habe S04 den Gegner analysiert. „Auch wenn wir die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft knapp verpasst haben, können wir bisher auf eine gute Saison zurückblicken. Wir haben uns im DFB-Pokal diese große Chance erarbeitet: Jetzt wollen wir mit der Unterstützung unserer Fans unbedingt ins Finale. Gerade in einem einzelnen Spiel können wir jeden Gegner vor eine Herausforderung stellen“, erklärte Elgert. „Die Voraussetzungen für hochklassigen U19-Fußball sind gegeben. Wir möchten mit Einsatz und Leidenschaft gegen eine der besten Junioren-Mannschaften in Deutschland gewinnen.“

Dabei können sich die Knappen vor allem auf ihre Moral verlassen. Zuletzt gelang es in der Liga einen 0:3-Rückstand bei Borussia Mönchengladbach noch in einen 4:3 zu verwandeln. „Zu einem gewissen Teil ist diese Moral etwas, das im Inneren der einzelnen Spieler verankert ist. Im Laufe einer Saison wächst man darüber hinaus aber auch als Team zusammen und entwickelt den Glauben, auch in schwierigen Situationen bestehen zu können. Dieser Zusammenhalt wird am Sonntag gegen Mainz sehr wichtig sein."

Auf jeden Fall dürfte es eine angemessene Kulisse im Parkstadion geben. Von den Blöcken D und E waren waren bis Freitagnachmittag noch 74 und 268 Tickets verfügbar, sodass mit einer vierstelligem Zuschauerzahl gerechnet werden kann. 2.999 Fans passen insgesamt ins umgebaute Parkstadion hinein. Die Tageskassen sind ebenfalls geöffnet. Am Sonntag soll auch das Wetter einigermaßen mitspielen, so dass es auf der Gegengerade noch etwas voller werden könnte.