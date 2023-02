RWE: Offensivspieler erhält Einladung zur U19-Nationalmannschaft

Dass Rot-Weiss Essen einige talentierte Spieler in seinen Reihen hat, wissen auch die diversen Scouts, die für ihre Heimatländer nach Talenten suchen.

Obwohl die U19-Mannschaft von Rot-Weiss Essen sang- und klanglos - aktuell nur sechs Punkte aus 13 Spielen - aus der Bundesliga absteigen wird, gibt es durchaus talentierte Spieler in den Reihen von Noch-Trainer Suat Tokat. Dieser wird RWE bekanntlich am Saisonende verlassen.

Derweil wird Milot Ademi als Jung-Jahrgang wohl auch in der Saison 2023/2024 für die U19 der Essener spielen und mithelfen wollen, dass RWE den sofortigen Wieder-Aufstieg in die Junioren-Bundesliga schafft.

Für Ademi gibt es trotz des Bundesliga-Abstiegs nun eine persönliche Auszeichnung und eine Zusatz-Motivation weiter hart an sich zu arbeiten. Der albanische Fußballverband (FSHF) hat Ademi nämlich erstmals in die U19-Nationalmannschaft berufen.

Rot-Weiss Essens 17-jähriger A-Junioren-Spieler bestreitet mit der südosteuropäischen Republik während der dreitägigen Länderspielreise neben gemeinsamen Trainingseinheiten auch ein Freundschaftsspiel.

Milot ist der sechste U-Nationalspieler, den wir in den letzten zwei A-Junioren-Saisons aus unserem Nachwuchsleistungszentrum hervorbringen Christian Flüthmann

"Milot Ademi hat sich als Jungjahrgang bei den A-Junioren sehr gut eingefunden. Dass seine sportlichen Leistungen beim albanischen Fußballverband Beachtung finden, freut uns sehr. Milot ist der sechste U-Nationalspieler, den wir in den letzten zwei A-Junioren-Saisons aus unserem Nachwuchsleistungszentrum hervorbringen", erklärt Nachwuchsleiter Christian Flüthmann über die Nominierung zur Nationalmannschaft des 17-jährigen Mittelfeldmanns.

Diese sechs Rot-Weiss-Talent sind in den letzten zwei Jahren in ihre Nationalmannschaften berufen worden: Bradley Ndi (U16, Deutschland), Ben Heuser (U19, Schweiz), Joshua Quarshie (mittlerweile bei der TSG Hoffenheim, U18 und U19, Deutschland), Cemil Demircan (U17, Deutschland), Dominik Hardi (U15, Kroatien), Milot Ademi (U19, Albanien)

Ademi spielt seit 2018 für Rot-Weiss Essen. In der A- und B-Jugend absolvierte er bislang insgesamt 30 Einsätze in der Junioren-Bundesliga und im Pokal. In der letzten Saison wurde der Mittelfeldspieler bereits zu einem U17-Lehrgang des Deutschen Fußball Bundes (DFB) eingeladen.