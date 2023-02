U19-Bundesliga: MSV Duisburg verliert in Leverkusen, Viktoria siegt in der Nachspielzeit

Die U19 des MSV Duisburg unterlag am 13. Spieltag der A-Junioren Bundesliga West ärgerlich bei Bayer Leverkusen.

Die U19 des MSV Duisburg hat bei Bayer Leverkusen eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Engin Vural unterlag knapp und erst durch ein Gegentor in der Schlussphase mit 1:2 (1:0). Damit zieht Bayer vorbei am MSV, der nun zwei Zähler hinter Leverkusen liegt.

Dabei hatte es am Anfang gar nicht schlecht ausgesehen für die Zebras. Im Gegenteil: Nach dem Treffer von Jeremiaha Maluze in der 33. Minute gingen die Duisburger mit einer Führung in die Halbzeitpause.

Aber im zweiten Durchgang konnten die Leverkusener aufdrehen und das Spiel noch für sich entscheiden. Zunächst erzielte Matija Marsenic den Ausgleich (67.), ehe Maluze zum tragischen Helden beim MSV wurde: Fünf Minuten vor Ende sorgte ein Eigentor des 1:0-Schützen für die Niederlage.

Die Kellerkinder VfB Hilden, der aktuell Schlusslicht ist und bereits als Absteiger feststeht, und SC Preußen Münster trennten sich 1:1. Nachdem Jubes Mba Tibah Ticha (14.) für die Führung der Münsteraner Gäste gesorgt hatte, sicherte Calvin Marion Mockschan (54.) den Hildenern immerhin das zweite Unentschieden und den fünften Punkt der Saison.

Viktoria feiert späten Sieg - Spitzenspiel am Freitag unentschieden

Viktoria Köln konnte sich über einen Sieg in letzter Minute freuen. Beim SC Verl sorgte der Kölner Pablo Zahnen Martinez mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+3) für einen späten 2:1-Erfolg. Zuvor hatte Teamkollege Luca Ramon de Meester de Tilbourg (15.) den ersten Treffer des Tages erzielt. Den konnte Julius Wiedemann (51.) noch ausgleichen, am Ende holten die Kölner aber die drei Zähler.

Bereits am Freitag hatten sich im Topspiel Borussia Dortmund und der 1. FC Köln 1:1 getrennt. Der BVB blieb somit ungeschlagen und hielt die Kölner zwei Punkte hinter sich auf Platz zwei.