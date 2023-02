Schalke-Trainer Cinel ist stolz: Darum schrieb die U17 gegen Bielefeld Geschichte

Die U17 des FC Schalke 04 hat mit dem 3:0 bei Verfolger Arminia Bielefeld Geschichte geschrieben. Wir sprachen mit einem überglücklichen Onur Cinel.

Die U17 des FC Schalke 04 ist zum zweiten Mal hintereinander in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft eingezogen. Das gab es noch nie. Trainer Onur Cinel war anschließend mega-stolz auf seine Jungs.

S04 setzte sich am Samstagmittag mit 3:0 (0:0) im Topspiel bei Arminia Bielefeld durch. Nach dem Sieg gegen den Tabellenzweiten beträgt der Vorsprung auf den Tabellendritten Borussia Dortmund elf Punkte. Der BVB ist am Sonntag noch im Einsatz, kann S04 aber auch bei einem Erfolg nicht mehr einholen.

"Mein Stolz für diese Mannschaft kann man aktuell gar nicht messen", schwärmte Cinel vom seiner Truppe. "Ich erwähne das immer wieder, aber von der individuellen Besetzung sind wir vielleicht Platz 4 oder Platz 5. Umso höher ist zu bewerten, dass wir nun schon zwei Spieltage vor dem Ende in die Endrunde eingezogen sind. Die Jungs haben eine wahnsinnige Entwicklung genommen."

Damit ist dem königsblauen Nachwuchs gelungen, was die Schalker in ihrer Vereinsgeschichte noch nie geschafft hatten: "Wir haben am Samstag alle gemeinsam Geschichte geschrieben", erklärte Cinel. "Schalke 04 mit der U17 zweimal hintereinander in der Endrunde, das gab es noch nie. Meine Jungs können sehr stolz sein, ein Teil davon zu sein."

Auch gegen Bielefeld sei der Sieg keineswegs leicht gefallen. Die Arminia sei in der ersten Halbzeit das bessere Team gewesen. "Im zweiten Durchgang war es dann umgekehrt."

Bedanken wollte sich Cinel audrücklich auch bei U19-Trainer Norbert Elgert. "Dass unser Kapitän Taylan Bulut, der bei der U19 trainiert, aber normalerweise bei uns zum Einsatz kommt, gegen Bielefeld mitwirken durfte, hat uns sehr geholfen", sagte Cinel. "So ist zwar die Absprache, aber ich hätte es auch verstehen können, wenn er bei der U19, die ja auch in einer wichtigen Saisonphase steckt, gespielt hätte. Aber das war für Elgert selbstverständlich, dass er bei uns spielt."