U19-Bundesliga: Schalke-Trainer Elgert über Saisonendspurt und Derby gegen VfL Bochum

Die U19 des FC Schalke 04 hat drei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz zwei und das damit verbundene Endrunden-Ticket um die deutsche Meisterschaft. Nun muss in Bochum ein Sieg her.

Zum Start der entscheidenden Phase um den Einzug in die Endrunde der deutschen Meisterschaft musste die U19 des FC Schalke 04 einen dicken Dämpfer hinnehmen. Trotz einer geschlossenen Mannschaftsleistung und zahlreichen Tormöglichkeiten patzten die Knappen gegen Fortuna Düsseldorf und gaben das Spiel mit 0:1 aus der Hand.

Trainer Norbert Elgert tat an der Seitenlinie alles, um die Rheinländer zu überwinden. Jedoch sollte der Ball einfach nicht über die Linie gehen: „Eine derartige Niederlage wie gegen Fortuna Düsseldorf kannst du nicht erklären. Wir haben alles probiert: Die Flügel doppelt besetzt, hinterher sind wir sogar mit vier Spitzen angelaufen. Mehr Risiko geht nicht.“

Drei Spieltage vor Ende der Saison haben die Königsblauen nun drei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz zwei und das damit verbundene Endrunden-Ticket. Der Nachwuchs von Borussia Dortmund ist aktuell Spitzenreiter, dahinter rangiert die Jugend des 1. FC Köln. Aufgrund der kurzen U19-Bundesliga-Spielzeit hat jeder kleine Ausrutscher bittere Folgen auf das Tableau.

Elgert ist sich der Situation bewusst: „Wir hätten in der Tabelle richtig was gut machen können. Die Chancen waren auch da. Verloren haben wir vom Resultat her, aber Verlierer sind wir nicht in dem Sinne, dass wir nicht alles gegeben haben. Letztendlich ist uns der Punch einfach nicht gelungen. Davor hatten wir uns aber kaum Fehler in der Saison erlaubt. Wir haben in Köln und gegen Dortmund verloren. Ansonsten haben wir in den Heimspielen alles geholt.“

Am kommenden Wochenende kommt es dann ausgerechnet zu einem Ruhrpott-Derby. Die Schalker gastieren beim Stadtnachbarn VfL Bochum. Obwohl das Nachwuchsteam des Bundesligisten in der Tabelle weit unter den Königsblauen auf Platz neun steht, erwartet Coach Elgert ein Duell „auf Augenhöhe“.

Um sich die Chance zu bewahren, gegen Saisonende nochmal an den vorderen Plätzen anzuklopfen, müssen die Schalker laut dem 66-Jährigen beim Bochumer Talentwerk zwingend gewinnen: „Das wird ein unheimlich schweres Spiel für uns. Vor allen Dingen unter der Prämisse, dass jetzt noch einige Spieler ausfallen. Das wird ein 50:50-Spiel. Wenn wir nochmal eine Chancen haben wollen, dann sollten wir alles dafür tun und unser Bestes geben, um da zu gewinnen. Wenn wir in Bochum genau so wie gegen Fortuna Düsseldorf auftreten, dann können wir gegen diesen sehr starken Gegner erfolgreich sein.“