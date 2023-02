U19-Bundesliga: BVB erobert Spitze - RWO trotz "brutaler Leidenschaft" chancenlos

In der A-Junioren Bundesliga West musste sich Rot-Weiß Oberhausen mit 0:1 gegen Borussia Dortmund geschlagen geben. RWO rutscht damit in der Tabelle weiter ab.

Am 12. Spieltag der A-Junioren Bundesliga West konnte sich die U19 von Borussia Dortmund mit 1:0 gegen Rot-Weiß Oberhausen durchsetzen. Damit steht der BVB drei Spiele vor dem Saisonende an der Tabellenspitze, RWO hingegen verweilt weiter auf einem Abstiegsplatz.

In der ersten Hälfte ließen die Dortmunder hinten wenig zu, doch auch Oberhausen stand gut und machte den Gästen das Leben schwer. Kurz vor der Pause gelang dem BVB dann der Führungstreffer, Julian Rijkhoff musste den Ball nach einem fehlgeschlagenen Klärungsversuch nur noch über die Linie schieben. In der zweiten Hälfte ließen die Dortmunder einige Chancen liegen, konnten den Sieg aber sicher über die Zeit bringen.

BVB-Trainer Mike Tullberg zeigte sich nach dem Spiel vor allem mit der Defensivleistung seiner Mannschaft zufrieden: „Ich muss den Jungs ein Riesenlob aussprechen. Dass wir wieder zu Null spielen, ist einfach stark. Nicht so zufrieden kann ich mit der Chancenverwertung sein, normalerweise müssen wir hier mindestens fünf Tore schießen.“ Der Sieg schien allerdings nie in Gefahr zu sein.

Trotz der Niederlage kann RWO-Trainer Markus Kaya aus der Partie viel positives mitnehmen: „Ich kann meinen Spielern überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie haben den Matchplan genau umgesetzt und mit einer brutalen Leidenschaft gegen die Dortmunder gespielt.“ Einzig mit dem Gegentor haderte der Trainer auch nach dem Spiel: „Wir haben vorher gesagt, dass man sich im Spielaufbau keine Fehler erlauben darf, da dort die größte Gefahr entsteht. Dass wir das 0:1 dann so bekommen, ist einfach unheimlich ärgerlich.“

Nach dem Gegentreffer mussten die Gastgeber mehr riskieren. „Dortmund hat einfach eine brutale Qualität. Sie haben mit Sicherheit drei oder vier hundertprozentige Chancen nicht gemacht. Das Ergebnis spiegelt trotzdem den Verlauf gut wider, es war ein enges Spiel, aber uns fehlte einfach der letzte Punch“, erklärte Kaya nach der Partie.

Durch den Sieg von Preußen Münster über Bayer Leverkusen rutscht Oberhausen in der Tabelle auf Platz 14 ab. Doch Kaya glaubt nach wie vor an den Verbleib in der höchsten Nachwuchsklasse: „Realistisch wissen wir, wo wir stehen und dass es nicht einfach wird. Wir haben es aber selbst in der Hand. Wenn wir uns so wie gegen Dortmund präsentieren, haben wir auch gegen Gladbach und Schalke eine Chance. Dafür müssen wir jetzt konzentriert arbeiten.“

RWO U19 - BVB U19 0:1

RWO: Lenuweit – Hot – Harbering – Yalcin – Özat (69. Geisler) – Symalla (60. Magrouda) – Twumasi – Sancarbarlaz (78. Terzin) – Dier – Hadzibajramovic (60. Matthes)– Burghard

BVB: Kirsch – Cisse – Walz – Rijkhoff (86. Campbell) – Bamba (68. Nwachukwu) – Korzynietz – Lubach (74. Krevsun) – Ludwig – Brunner – Blank - Mane

Tore: 0:1 Rijkhoff (44.)