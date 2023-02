BVB: Langfristiger Vertrag für Torschützenkönig der U19-Bundesliga

Borussia Dortmund hat ein Talent mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Es handelt sich um den amtierenden Torschützenkönig der U19-Bundesliga West.

Julian Rijkhoff ist seinem Traum vom Profifußball wieder ein Stück näher gekommen. Das 18 Jahre alte Sturmtalent aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund hat einen langfristigen Vertrag beim BVB unterzeichnet. Das teilte sein Klub am Freitag mit, ohne genauere Angaben zur Laufzeit zu nennen.

Rijkhoff läuft derzeit für die U19 der Borussen auf. Im Sommer steht ihm der Sprung in den Seniorenfußball bevor. Ob der Niederländer dann eine Chance im Profikader erhält oder sich in der U23 beweisen soll, ist nicht bekannt.

Klar ist jedenfalls, dass Rijkhoff sich mit einer starken Torquote im Jugendbereich für den neuen Vertrag empfehlen konnte. Er kam im Januar 2021 aus dem Nachwuchs von Ajax Amsterdam ins Ruhrgebiet und bestritt seither 54 Pflichtspiele für die Dortmunder U19, in denen ihm 42 Treffer gelangen.

In der vergangenen Saison wurde Rijkhoff mit 15 Toren in 15 Spielen Torschützenkönig der U19-Bundesliga West - und war ein wichtiger Faktor auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft. In der laufenden Spielzeit liefert er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Keke Topp vom FC Schalke 04 um die Torjägerkanone. Beide Youngster trafen zehn Mal in elf Einsätzen.

Rijkhoff habe sich beim BVB "sehr positiv entwickelt und ist fester Bestandteil der niederländischen U18-Nationalmannschaft", lobte Dortmunds Nachwuchsleistungszentrums-Direktor Lars Ricken. "Wir sind froh, in ihm weiterhin einen Mittelstürmer im Kader zu haben, der konsequent Tore schießt und über eine ausgezeichnete Perspektive verfügt."

Rijkhoff zeigte sich in einer Vereinsmeldung "stolz, dass ich einen langfristigen Vertrag beim BVB unterschreiben konnte. Ich spüre das Vertrauen der Verantwortlichen und werde nun weiter an meinem Traum arbeiten, irgendwann für Borussia Dortmunds Profis spielen zu dürfen."