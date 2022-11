Die U19 von Schalke 04 fuhr am Samstag in Hilden einen 2:1-Pflichtsieg ein. Dadurch eroberte S04 Platz drei zurück.

Die U19 des FC Schalke 04 stand beim Auswärtsspiel gegen das noch punktlose Schlusslicht VfB Hilden unter Zugzwang. Denn: Schalke holte aus den vergangenen zwei Partien nur einen Zähler und rutschte in der Tabelle auf Platz drei ab. Im Stadion Bandsbruch wurde der Knappen-Nachwuchs dann aber der Favoritenrolle gerecht und siegte knapp mit 2:1 (1:1).

Weil der MSV Duisburg (1:0 gegen Viktoria Köln) und Bayer 04 Leverkusen (2:1 gegen RWE) bereits um 11 Uhr siegten, benötigte S04 diesen Dreier, um wieder auf Platz drei zu klettern.

Trainerurgestein Norbert Elgert setzte in der Sturmspitze auf seinen Torjäger Keke Topp. Mittelfeldstratege Forzan Assan Ouedraogo, der erst am Mittwoch einen langfristigen Fördervertrag bei den Königsblauen unterschrieb, wodurch der Verein die Option besitzt, den Kontrakt des 16-jährigen Top-Talents in einen Lizenzspielervertrag bis 2027 umzuwandeln, war dagegen nicht dabei und verpasste verletzungsbedingt erstmals in dieser Saison eine Liga-Partie.

Außerdem fehlten Armend Likaj (krank) und Vitalie Becker (Verletzung) im Aufgebot.

VfB Hilden - Schalke 1:2 (1:1) Tore: 0:1 Topp (2.), 1:1 Tkacik (4.), 1:2 Kojic (75.)

Bereits nach zwei Minuten brachte Topp die favorisierten Gäste in Führung und sorgte mit seinem neunten Saisontor für den Blitzstart. Diese Führung hielt aber nur zwei Minuten, ehe Hilden den Ausgleich erzielte.

Hilden zeigte eine starke kämpferische Leistung und warf alles in die Waagschale, um den spielerisch stärkeren Schalkern Paroli zu bieten. Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff erlöste der eingewechselte Semin Kojic allerdings seine Farben und brachte die jungen Knappen zum zweiten Mal in dieser Partie in Führung. Bei diesem Ergebnis sollte es bleiben.

Für die Schalker U19 geht es am kommenden Samstag (19. November, 11 Uhr) gegen den SC Verl weiter. Dort peilt die Elgert-Elf den vierten Dreier im fünften Heimspiel an.