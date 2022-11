VfL Bochum U19: Nach Negativserie - das fordert Butscher von seiner Mannschaft

Die U19 des VfL Bochum verlor zuletzt drei Pflichtspiele in Serie. Trainer Heiko Butscher erwartet von seiner Mannschaft mehr Konzentration auf den Fußball.

Die U19 des VfL Bochum musste am achten Spieltag der A-Junioren Bundesliga West eine 2:3-Niederlage gegen den SC Paderborn hinnehmen. [url= [url]https?://www.reviersport.de/fussball/junioren/a576060---u19-vfl-bochum-verliert-butscher-schaemt-fuer-leistung-gegen-paderborn.html]VfL-Trainer[/url] Heiko Butscher sprach im Bezug auf die erste Halbzeit von einer der schlechtesten Leistungen, die er in seiner Kariere gesehen hat.[/url]

Dementsprechend drastisch fielen die Veränderungen vor dem Seitenwechsel aus, Butscher wechselte gleich vier Mal: „Wir mussten etwas verändern, ich hätte natürlich auch schon nach 30 Minuten wechseln können. Aber da wollte ich mir noch die Optionen offen halten. Am liebsten hätte ich noch mehr gewechselt, aber das ging halt nicht.“

In der zweiten Hälfte konnten der VfL das Spiel zunächst drehen. Doch dann verursachte die Bochumer Verteidigung in der Schlussphase zwei Elfmeter, von denen Torhüter Finn Kotyrba den Ersten parieren konnte. „Unerklärlich, wie man sich die Dinger so hinschmeißt. Da sind wir selber schuld. Auch beim zweiten Strafstoß sind zehn Mann hinter dem Ball, in so einer Situation darf man nicht so in den Mann reingehen. Ich habe einfach keine Erklärung dafür“, gestand Butscher nach dem Spiel.

Spielern fehlt es an Fokus

Von seiner Mannschaft erwartet der ehemalige Bundesligaprofi jetzt eine Reaktion: „Vielleicht gibt uns das einen Push. Alles ist schonungslos aufgedeckt worden, was uns derzeitig beschäftigt. Ich glaube aber, dass sich die Jungs zur Zeit mit anderen Sachen beschäftigen, als mit dem Spiel an sich. Wir machen hier den Affen, erklären, tun und machen, bereiten die Jungs auf den Gegner vor. Wenn du dann so etwas siehst, bist du nach dem Spiel natürlich konsterniert.“

Wir haben ordentlich angefangen und haben eine gute Entwicklung gezeigt. Aber man muss ganz klar sagen, dass es in den letzten Spielen in die falsche Richtung geht. Heiko Butscher

Die erste Saisonhälfte ist in der A-Junioren Bundesliga nun gespielt. Der VfL Bochum steht mit dreizehn Punkten auf Platz sechs, acht Zähler hinter dem Tabellenführer. „Wir haben ordentlich angefangen und haben eine gute Entwicklung gezeigt. Aber man muss ganz klar sagen, dass es in den letzten Spielen in die falsche Richtung geht. Wir müssen aufpassen, dass wir schnell wieder auf unser Level kommen. Die Trainingsleistungen sind sehr gut, es ist unerklärlich, warum wir das nicht ins Spiel transportieren können. Wir müssen schauen, dass wir jetzt wieder in die richtige Spur kommen“, gibt Butscher die Richtung für die kommenden Wochen vor.

Bereits am vergangenen Wochenende verlor der VfL überraschend mit 0:1 beim SC Verl. Nach der langen Pause ohne Spieltag scheint den Bochumern ein wenig der Rhythmus zu fehlen. Für Butscher ist dies allerdings keine Ausrede: „Es ist ja klar, dass du keinen Rhythmus hast, wenn in einer Saison nur 15 Spiele sind. Wir haben aber so viele Testspiele absolviert, dass die Jungs genügend Spielpraxis haben. Sie beschäftigen sich aber mit viel zu vielen Dingen, sie sollen sich auf den Fußball konzentrieren. Das ist schade, dahin müssen wir wieder kommen.“

Am kommenden Wochenende haben die Bochumer die Gelegenheit, bei Fortuna Düsseldorf das Ruder herumzureißen.