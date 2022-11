S04 U19: Reis guckt zu - Rückschlag für Sturmhoffnung Keke Topp

Keke Topp wird bei vielen S04-Fans als Sturmhoffnung für die Bundesliga gehandelt. Beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen erwischte er keinen guten Tag. Ausgerechnet Thomas Reis hat zugeschaut.

Mit acht Toren ist Keke Topp der treffsicherste Stürmer in der U19 des FC Schalke 04. Auch in fünf Länderspielen für die U19-Nationalmannschaft traf der Mittelstürmer des S04 bereits fünfmal.

Nicht wenige Fans der Königsblauen fordern deshalb einen Einsatz des Youngsters in der Bundesligamannschaft der Knappen, da die etatmäßigen Stürmer sich bislang in dieser Saison als wenig erfolgreich erwiesen haben.

Doch ausgerechnet in den vergangenen beiden Spielen beim 1. FC Köln und gegen Bayer Leverkusen wurde der wuchtige Mittelstürmer zur tragischen Figur. In Köln vergab er nach 23 Minuten einen Elfmeter, der den 1:1-Ausgleich beim direktem Konkurrenten im Kampf um die beiden ersten Plätze, die zur Teilnahme an der Endrunde der Deutschen Meisterschaft führen, bedeutet hätte. Schalke verlor das Spiel 0:1.

Und auch am Sonntag vergab er drei Minuten vor dem Ende einen Foulelfmeter, der den Schalkern wohl den Sieg gebracht hätte. Topp platzierte den an ihm verschuldeten Elfmeter zu sehr in die Mitte, so dass Leverkusens Torwart Maximilian Neutgens keine Probleme hatte, den Ball abzuwehren.

Ausgerechnet vor den Augen des neuen Cheftrainer Thomas Reis, der selbst beim VfL Bochum und VfL Wolfsburg U19-Trainer war, und Co-Trainer Mike Büskens gab Topp auch während des Spiels keine gute Figur ab. Wenige Minuten vor dem Elfmeter hatte er eine weitere Chance zum Siegtreffer. Auch hier scheiterte er ziemlich freistehend an Neutgens.

Darüber bin ich nicht sauer, hätte mir aber gewünscht, dass sich einer der beiden anderen Schützen den Ball vielleicht mal schnappt und sagt: `Ich übernehme Verantwortung´ Norbert Elgert

Schalkes Trainer Norbert Elgert ärgerte sich nach dem Spiel allgemein über zu viele vergebene Torchancen, wolle Topp aber wegen des Elfmeters keinen Vorwurf machen. „Keke schießt auf den Torwart und verschießt einen Elfmeter. Darüber bin ich nicht sauer, hätte mir aber gewünscht, dass sich einer der beiden anderen Schützen den Ball vielleicht mal schnappt und sagt: `Ich übernehme Verantwortung´, sagte Elgert. „Aber gut, auf der anderen Seite ist es mutig, sich zu trauen. Daraus werden wir auch keinen Akt machen. Das gehört dazu.“

Aber ob der von der U17 vom SV Werder Bremen zum S04 gewechselte Mittelstürmer, der aus der Not geboren bereits einen Zweitligaeinsatz auf dem Konto hat, tatsächlich schon so weit ist, in der Bundesliga zu spielen, daran muss man nach dem Spiel Zweifel haben. „Ich glaube nicht, dass sich gegen Leverkusen jemand empfohlen hat“, erklärte Elgert. Wenn jemand so weit sei, werde er sich auch mit den Verantwortlichen austauschen. So wie er es immer getan habe.