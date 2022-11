U19-Bundesliga: S04 und BVB patzen, RWO und RWE tief im Tabellenkeller

Der 1. FC Köln ist neuer Spitzenreiter der U19-Bundesliga, der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund patzen, Rot-Weiss Essen steckt tief im Keller.

Der bisherige Ligaprimus der A-Junioren Bundesliga West, Borussia Dortmund, konnte im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf kein Tor erzielen und auch die Angriffsbemühungen der Fortuna wurden nicht belohnt, wodurch sich beide Teams mit einem 0:0 einverstanden geben müssen. Das wird den Düsseldorfern wohl leichter fallen, die sich über einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf freuen können und nun mit zehn Punkten auf Platz acht stehen. Dortmund hingegen muss durch den Punktverlust die Spitzenposition an den 1. FC Köln abgeben.

Die Kölner gewannen nämlich ihr Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen souverän mit 2:0. Nach 49 Minuten nutzte Emin Kujovic einen streitbaren Elfmeter zur Führung. Köln drückte nach dem 1:0 auf die Vorentscheidung, für die Jaka Potocnik in der 78. Minute dann auch sorgte. Das 6. Saisontor für den besten Kölner Schützen. Mit 21 Punkten erobern die Kölner damit die Tabellenführung und liegen einen Punkt vor dem BVB. Essen hingegen muss sich mit dem Abstieg befassen. Mit nur fünf Punkten steht RWE auf dem vorletzten Platz.

Topp scheitert erneut vom Elfmeterpunkt

Hinter den beiden Spitzenreitern klafft nun schon eine kleine Lücke. Denn im Duell der beiden Verfolger, der U19 des FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen, gab es nach 90 Minuten keinen Sieger. Vor 200 Zuschauern brachte David Widlarz die Leverkusener mit einem flachen Schuss ins linke Eck in Führung (61.). Schalke drehte anschließend aber auf und erhöhte die Drehzahl. Und die Königsblauen belohnten sich: Eine zu weit gezogene Flanke von Philip Amaro Buczkowski landete über dem Bayer-Keeper im Winkel (71.). Schalke drückte weiter auf den Siegtreffer und hatte gute Chancen, scheiterte aber immer wieder an Maximilian Neutgens im Gäste-Tor. So auch in der 89. Minute als Schalke einen Elfmeter zugesprochen bekam, aber Keke Maximilian Topp, wie schon in der Vorwoche gegen Köln, an Neutgens scheiterte. Schalke liegt damit nun mit vier Punkten Rückstand auf den BVB und fünf auf die Kölner auf dem 3. Rang. Leverkusen mit zwei Punkten weniger dahinter.

Auch im Tabellenkeller gab es spannende Duelle. Rot-Weiß Oberhausen verlor im direkten Kellerduell gegen den SC Verl mit 1:2 und rutschte damit auf den 12. Platz, welcher der erste Abstiegsrang ist, ab. Der MSV Duisburg klettert durch einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen das Kellerkind Bonner SC auf einen starken 5. Platz, auf dem die Zebras nun punktgleich mit Leverkusen sind.

Die weiteren Ergebnisse: VfL Bochum - SC Paderborn 2:3 Borussia Mönchengladbach – VfB Hilden 3:2 Viktoria Köln – Preußen Münster 0:1