Youth League: BVB weiter - dank spätem Tor des 16-jährigen Supertalents

Die U19 von Borussia Dortmund hat das Achtelfinale der Youth League erreicht. Das entscheidende Tor schoss ein 16-Jähriger.

Die U19 von Borussia Dortmund jubelt in Kopenhagen. Auf den letzten Drücker sicherte sich die Mannschaft von Trainer Mike Tullbert das Ticket für das Achtelfinale.

Beim FC Kopenhagen musste ein Sieg her und bis zur 87. Minute stand es 0:0. Dann kam Paris Brunner, das 16-jährige Supertalent der Borussen. Der schoss in der U17-Bundesliga in der laufenden Runde in sechs Partien 16 Tore. In der U19-Bundesliga kam er bisher auf zwei Spiele (ein Tor).

Und nun das goldene Tor in der Youth League, auch schon sein dritter Treffer beim sechsten Einsatz. In Kopenhagen war es eine Vorlage von Julian Rijkhoff, die Brunner per Kopf zum 1:0 über den Torwart der Kopenhagener hob.

Kurz danach war Schluss und der BVB schob sich auf den zweiten Platz der Gruppe hinter Manchester City, die am letzten Spieltag den FC Sevilla mit 1:0 besiegten.

Bei den Dänen musste Borussia Dortmund aber die eine oder andere Schrecksekunde überstehen. So zum Beispiel kurz vor der Pause, als Prince Aning den Ball mit der Hand blockte und es Elfmeter für die Gastgeber gab.

Doch Noah Sahsah knallte den Ball an den linken Pfosten. Kurz nach der Pause dann auch der BVB mit Aluminium-Ech. Samuel Bamba kam zum Abschluss, aber Kopenhagens Keeper Andreas Dithmer lenkte den Ball an den Pfosten.

Und so musste Dortmund lange zittern gegen einen ebenbürtigen Gegner. Bis zur 87. Minute, als der Spitzenreiter der U19-Bundesliga West (einen Zähler Vorsprung vor dem 1. FC Köln) sich auf die Treffsicherheit von Brunner verlassen konnte, der mit seiner Quote in der Jugend an einen gewissen Youssoufa Moukoko erinnert.

Für den BVB-Nachwuchs steht die nächste Partie nun in der Junioren-Bundesliga an. Hier geht es am Sonntag (6. November, 11 Uhr) zu Fortuna Düsseldorf.