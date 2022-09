BVB: Diese U23-Spieler unterstützen die U19 im Youth-League-Knaller

In der Uefa Youth League trifft Borussia Dortmund auf Manchester City. Ein harter Brocken, gegen den ein Trio aus der U23 bei den U19-Talenten ausfällt.

Am zweiten Spieltag der Youth League wartet die vermeintlich härteste Prüfung der Gruppenphase auf den Nachwuchs von Borussia Dortmund. Sie gastieren am Mittwochnachmittag bei Manchester City (16 Uhr) - fünf Stunden, bevor die Profis in der Königsklasse der Senioren beim englischen Topklub gefordert sind.

Ein Gegner, der auf einem Niveau spiele, "auf dem wir uns eigentlich nicht messen können", wie U19-Trainer Mike Tullberg auf der Vereinshomepage erklärt. Der BVB sei der "Underdog" - weil Top-Youngster wie Jamie Bynoe-Gittens (verletzt) sowie Tom Rothe (Profis) fehlen und der Gastgeber neben Supertalent Carlos Borges auch zahlreiche U23-Spieler in seinem Kader hat.

BVB: Gürpüz, Aning und Semic in der Youth League dabei

Doch auch die Dortmunder reisen mit Unterstützung aus der eigenen Zweitliga-Mannschaft auf die Insel. Göktan Gürpüz, Prince Aning und Lion Semic aus dem Drittliga-Team sind mit dabei, genauso wie schon bei der Auftaktpleite gegen den FC Kopenhagen (0:2) vor einer Woche. Diesmal hat das Trio auch zwei Einheiten mit der U19 absolviert. Denn gegen Kopenhagen habe man gesehen, "dass die Abläufe nicht passten, die Automatismen nicht funktionierten und sie wenig Spielpraxis hatten", sagt Tullberg. Derweil bleibt Abdoulaye Kamara anders als in der Vorwoche bei der U23.

Während der BVB den Auftakt ins Turnier verpatzte, feierte City einen deutlichen 5:1-Sieg über den FC Sevilla. Nicht unbedingt ein Mutmacher für die Borussia, die in der vergangenen Saison aber schon einmal in Manchester überraschte - wenn auch gegen United. Im Achtelfinale der Youth League siegte der BVB nach Elfmeterschießen und zog erstmals in der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale ein.