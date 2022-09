BVB: Auftaktpleite mit Platzverweis in der Youth League

Die U19 von Borussia Dortmund ist mit einer Niederlage in Unterzahl gegen den FC Kopenhagen in die Youth League gestartet.

Die U19 von Borussia Dortmund hat die erste Pflichtspielniederlage der laufenden Saison kassiert. Zum Start in die Youth League unterlag der BVB mit 0:2 (0:0) im Heimspiel gegen den FC Kopenhagen.

Über 500 Zuschauer in Brakel sahen am Dienstagnachmittag, wie BVB-Keeper Silas Ostrzinski kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit die Rote Karte aufgrund einer Notbremse sah (51.). Er hatte seinen Gegenspieler kurz vor der Strafraumkante abgeräumt.

Dortmund: Ostrzinski - Aning (52. Kirsch), Cisse (84. Lubach), Collins, Mane - Semic, Walz, Kamara, Bamba (46. Simic) - Rijkhoff (57. Brunner), Gürpüz (84. Husseck) Kopenhagen: Dithmer - Kaastrup (85. Svendsen), Amundsen-Day (84. Olsson), Halsgaard, Moller - Clem, Hojlund (Szucs), Sansah, Hojlund (68. Jorgensen), Schlichting (85. Nielsen) - Oskarsson Tore: 0:1 Oskarsson (77.), 0:2 Schlichting (83.) Rote Karte: Ostrzinski (51.) Zuschauer: 570 Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker

In Überzahl wurden die Gäste aus Dänemark immer stärker und überwanden nach Einbruch der Schlussviertelstunde die Dortmunder Defensive zweimal. Orri Oskarsson erzielte die Führung für Kopenhagen (77.), dann sorgte Emil Schlichting für die Vorentscheidung (83.).

Die nächste Aufgabe in der Youth League wird vermutlich nicht einfacher für den BVB. In der kommende Woche geht es Mittwoch zu Manchester City (14. September, 16 Uhr). Die Engländer gewannen am ersten Spieltag 5:1 gegen den FC Sevilla. Vor dem Duell steht für Dortmund die erste Runde im DFB-Pokal der A-Junioren bei Energie Cottbus an (Sonntag, 11 Uhr).