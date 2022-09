U19-Bundesliga: MSV-Trainer Vural lobt „reife Spielweise“ seiner Mannschaft

Die U19 des MSV Duisburg hat mit 3:1 bei Rot-Weiß Oberhausen gewonnen. Damit bleiben die Meidericher weiterhin ungeschlagen. Trainer Engin Vural war zufrieden.

Am 4. Spieltag in der A-Junioren Bundesliga West empfing Rot-Weiß Oberhausen den MSV Duisburg. Die Gäste gewannen das Derby am Ende verdient mit 3:1.

Noah Kashama hatte die „Zebrass“ in der ersten Hälfte in Führung gebracht, David Wieczorek nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöht. Arda Terzi erzielte zwar noch den Anschlusstreffer für die Oberhausener und nach dem Platzverweis für den gerade mal 15 Minuten zuvor eingewechselten David Zogu schöpften die Oberhausener nochmal zusätzlichen Mut, aber in Unterzahl setzte der MSV kurz vor dem Schlusspfiff durch Hamza Anhari den entscheidenden Konter zum 3:1-Endstand.





MSV-Trainer Engin Vural war mit dem Auftritt seiner Mannschaft mehr als einverstanden. „Es war ein wahnsinnig intensives Spiel, aber das ist ein Derby 'Duisburg gegen Oberhausen' ja von Natur aus“, meinte der 37-Jährige nach dem Spiel. „Vor allem mit den ersten 40 Minuten war ich sehr zufrieden. Da haben wir sehr reif gespielt und sind verdient in Führung gegangen. Nachher in Unterzahl mussten wir sehr viele lange Bälle verteidigen, aber das haben die Jungs super gemacht.“

Durch den Derbysieg haben die Meidericher nun nach vier Spielen bereits acht Punkte auf dem Konto - sind weiterhin ungeschlagen. Der Trainer hat dafür eine einfache Erklärung. „Wir haben eine super Atmosphäre in der Mannschaft, sind extrem fleißig und haben jetzt natürlich auch eine breite Brust. Wir wissen aber auch, dass wir uns in der Liga alles hart erarbeiten müssen.“

Bevor es in der Liga weitergeht, steht für die Duisburger allerdings noch das DFB-Pokalspiel am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum an. Vural fiebert diesem Highlight bereits entgegen: „Für uns ist das ein absolutes Privileg. Ich glaube, keiner aus der Mannschaft hat schonmal im DFB-Pokal gespielt. Wir haben ein Heimspiel gegen brutal starke Bochumer, da freuen wir uns total drauf. Jetzt müssen wir aber erst mal schnell und gut regenerieren, bevor wir uns dann mit dem Spiel näher auseinandersetzen können.“