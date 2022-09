Köln U19: Ruthenbeck ist von der "Gier" seiner Mannschaft begeistert

Der 1. FC Köln bleibt Tabellenführer der A-Junioren Bundesliga West. Trainer Stefan Ruthenbeck sprach im Anschluss über den Stand seiner Mannschaft und schloss sich der Modus-Kritik an.

Der 1. FC Köln hat die Tabellenführung in der A-Junioren Bundesliga West gefestigt. Am Samstag (03. September) konnte der VfL Bochum mit 5:2 besiegt werden. Somit konnten die Kölner alle vier Partien der noch jungen Saison gewinnen und haben aktuell die volle Punkteausbeute auf dem Konto.

Die Tabellenführung sei für Stefan Ruthenbeck, den Trainer des 1. FC Köln, „eine schöne Momentaufnahme“. Besonders gefalle ihm die Mentalität seiner Mannschaft. „In der 89. Minute wurde noch gepresst, die Jungs, die reinkommen, funktionieren sofort und die Jungs, die rauskommen, sind zickig, weil sie rausgekommen sind. Die haben unheimlich viel Gier, das gefällt mir sehr gut“, zeigt sich Ruthenbeck begeistert. In einigen Bereichen sieht er trotz des guten Saisonstarts noch Verbesserungspotenzial: "In der Box müssen wir noch klarer verteidigen. Zudem müssen wir es schaffen, dass wir das Spiel auch mal beruhigen und längere Ballbesitzphasen haben und nicht nur über das Umschaltspiel kommen.“

Ruthenbeck schließt sich der Modus-Kritik an

Bereits einige Trainer der U19-Bundesligisten hatten gegenüber RS den Modus der diesjährigen Saison, in der jede Mannschaft nur ein Mal aufeinandertrifft, kritisiert. Auch Ruthenbeck schließt sich seinen Kollegen an und betont die Bedeutsamkeit einer Hin- und einer Rückrunde: "Nach nur einem Spiel kann man nichts mehr kompensieren und nichts mehr regulieren. Weil man dann auch einfach nochmal Entwicklungsmuster für sich entdecken kann, sind ein Hin- und ein Rückspiel super. Das entfällt diese Saison ja total. Man sieht dann nicht im Rückspiel, ob es eine Entwicklung gegeben hat." Auch für den Fortschritt der Spieler sei dies wichtig.

An der Zielstellung für diese Saison hat der gute Auftakt nichts geändert. "Wir wollen versuchen so lange, wie möglich oben mitzuspielen, wissen aber um die Konkurrenz mit Schalke, Dortmund und Leverkusen. Wenn man so eine Serie hat wie jetzt, dann kann man vielleicht die Hoffnung haben, dass es nach oben irgendwie funktioniert. Aber das vorrangige Ziel ist die Entwicklung der Spieler für unsere erste Mannschaft und unsere U21", betont Ruthenbeck.

Da Borussia Dortmund gegen den SC Verl 2:2-Unentschieden gespielt hat, liegt der 1. FC Köln nun zwei Punkte vor den Schwarz-Gelben auf Rang eins. Weiter geht es für die jungen Geißböcke zunächst im A-Junioren DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen. In der Liga ist dagegen erst einmal Pause. Anfang Oktober steht dann der fünfte Spieltag auf dem Programm, an dem die Kölner auf die U19 von Rot-Weiß Oberhausen treffen.