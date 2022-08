U19-Bundesliga: Borussia Mönchengladbach verschenkt Punkte in Essen

Im Spiel gegen Rot-Weiss Essen konnte die U19 von Borussia Mönchengladbach am Ende nur das Unentschieden sichern. Trainer Sebastian König zeigte sich enttäuscht.

Am ersten Spieltag der A-Junioren Bundesliga West musste sich die U19 von Borussia Mönchengladbach gegen Rot-Weiss Essen mit einem Unentschieden zufrieden geben. Trainer Sebastian König sah zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten seiner Mannschaft: „Erstmal sind wir über das Ergebnis enttäuscht. In der ersten Halbzeit bin ich komplett zufrieden. Aber das Spiel muss zur Pause schon entschieden sein, wir müssen mit 3:0 führen. Dann kann Essen den Fuß gar nicht mehr in die Tür bekommen.“ Luis Werrmann konnte die Fohlen zwar kurz vor der Pause in Führung bringen, doch zuvor ließ die Chancenverwertung der Gladbacher zu wünschen übrig.

Nach dem Seitenwechsel lief es für Gladbach nicht mehr nach Plan. „Über die zweite Halbzeit müssen wir reden. Da waren wir nicht gut genug, sodass das Ergebnis nicht unverdient war. Am Ende hat Essen sich das Glück erlaufen, sie waren immer irgendwie gefährlich und haben mit einem Mann weniger auf dem Platz alles oder nichts gespielt. Wir sind am Ende selbst schuld, da die zweite Halbzeit zu schlecht war“, erklärte König nach dem Spiel.

Trotzdem soll für den Trainer die schwache zweite Halbzeit die Leistungen und Fortschritte der Mannschaft nicht schmälern: „Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und haben die Sachen auch in der ersten Halbzeit umsetzen können. Wir konnten dem Druck und den Gegebenheiten hier nicht standhalten. Trotzdem bin ich mit den Jungs allgemein zufrieden.“ Jetzt muss an den Schwachstellen, die sich am ersten Spieltag gezeigt haben, gearbeitet werden. Am kommenden Wochenende wartet mit dem Bonner SC ein Aufsteiger, gegen den der erste Saisonsieg eingefahren werden soll.

Die Zielsetzung Königs ist für diese Saison eindeutig: „Wir wollen den ein oder anderen für die Mannschaften oben vorbereiten. Das ist unsere Hauptaufgabe. Außerdem wollen wir in jedem Spiel in der Lage sein zu punkten. Auch wenn wir das im ersten Spiel waren, hätte ich in solchen Spielen gerne drei Punkte.“ Einen konkreten Tabellenplatz setzt der Trainer seiner Mannschaft aber nicht als Ziel. In der vergangenen Spielzeit hatte Gladbach bis zum Schluss mit dem Abstiegskampf zu tun. Das sollte sich in diesem Jahr nicht wiederholen.