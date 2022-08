Schalke-U19-Coach Elgert: "Kann in beide Richtungen viel passieren"

Derby gegen Borussia Dortmund: Für die U19 des FC Schalke 04 könnte die A-Junioren Bundesliga West kaum attraktiver beginnen. So blickt Trainer Norbert Elgert auf die Saison.

Während der Saisonvorbereitung hatte die U19 des FC Schalke 04 den Rivalen Borussia Dortmund bei einem Turnier geschlagen. Inwiefern dieser Sieg ein Fingerzeig für die neue Saison in der Bundesliga West gewesen ist, wird sich bereits an diesem Sonntag zeigen. Denn gleich zum Auftakt gastieren die Königsblauen beim BVB (11 Uhr, RS-Liveticker).

Überhaupt gab es das Derby in der letzten Spielzeit häufiger. S04 siegte zwar im Westfalenpokal-Endspiel, hatte in der Hauptrunde, dem Meisterschaft-Halbfinale und im Ligapokal aber keine Chance. Im Vorfeld des jetzt anstehenden Revierduells blickt S04-Trainer Norbert Elgert auf das Derby und die kommende Runde.

Herr Elgert, wie fällt Ihr Fazit zur Saisonvorbereitung aus?

Positiv – wir konnten das geplante Programm vollständig durchziehen, hatten kaum Verletzungen und insgesamt ordentliche Testspielergebnisse.

Wie schätzen Sie Ihren Kader im Vergleich zum Vorjahr ein?

Eigentlich mag ich solche Vergleiche nicht, aber wir haben ähnlich wie in der letzten Saison eine wettbewerbsfähige Mannschaft. Die beiden Jahrgänge verstehen sich richtig gut.

Zum Start geht es gegen den BVB. Was macht Sie zuversichtlich, dass es mit einem Derbysieg klappt?

In erster Linie geht es am Sonntag darum, dass wir mit vollem Einsatz, Spaß und Spielfreude alles raushauen, was wir haben – und dann wird man sehen.

Ist der BVB für Sie in diesem Jahr erneut der Favorit auf die Meisterschaft?

Bei nur 15 Ligaspielen und fünf Absteigern kann in beide Richtungen viel passieren. Der BVB gehört definitiv wieder zum engsten Favoritenkreis.

Mit welchem Ziel gehen Sie in die Saison?

Nur 15 Ligaspiele sind am Ende nicht wirklich ein aussagekräftiger Wettbewerb. Wir nehmen die Herausforderung aber an und wollen in jedem Spiel unser Allerbestes geben.

Wie wollen Sie dafür sorgen, dass zukünftig wieder mehr Altjahrgänge den Sprung in den Profibereich schaffen?

Ich glaube, es wird zu schnell vergessen, dass in den letzten circa 25 Jahren über 100 Spieler aus der Knappenschmiede den Sprung in den Profifußball geschafft haben. Auch was die Zukunft betrifft, bin ich durchaus optimistisch.