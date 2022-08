VfL Bochum U19: So blickt U19-Trainer Butscher auf die Saison und den Auftakt

Die U19 des VfL Bochum startet am Wochenende gegen Viktoria Köln in die A-Junioren Bundesliga. Trainer Heiko Butscher ist mit der Entwicklung seiner Spieler zufrieden.

Am kommenden Wochenende startet die U19 des VfL Bochum in die Saison der A-Junioren Bundesliga West. Trainer Heiko Butscher ist mit den letzten Wochen zufrieden: „Die Vorbereitung ist ganz ordentlich gelaufen, reibungslos würde ich sogar sagen. Wir haben sehr wenig Verletzte gehabt und konnten alle geplanten Inhalte umsetzten. Das Wichtigste war, dass jeder bei den Trainingseinheiten anwesend war und alle ein hohes Pensum absolvieren konnten.“

Das nach so kurzer Zeit noch nicht alles perfekt läuft, ist für Butscher ganz normal: „Natürlich sind wir noch nicht am Höhepunkt unseres Leistungsvermögens angelangt, aber wir haben eine gute Basis geschaffen. Die Jungs wissen jetzt, wie wir Fußball spielen wollen. Das gilt es in den Saisonstart mitzunehmen und kontinuierlich abzurufen.“

Lauter und aggressiver Gegner zum Auftakt

Am ersten Spieltag trifft der VfL-Nachwuchs auf Viktoria Köln. Butscher erwartet eine ähnliche Partie wie in vergangenen Aufeinandertreffen. „Köln hat seinen eigenen Spielstil gefunden. Sie werden aggressiv und lautstark in die Partie gehen. So haben sie die letzten Jahre gegen uns gespielt, sie waren immer gut strukturiert. Wir beschäftigen uns aber eigentlich nur mit uns und unserem Spiel“, erklärt der ehemalige Bundesligaspieler.

Das soll aber nicht bedeuten, dass man Viktoria Köln auf die leichte Schulter nimmt. „Wir haben großen Respekt vor jeder Mannschaft. Das ist bei Viktoria Köln genauso wie bei Borussia Dortmund der Fall. Wir stellen uns natürlich auf die Gegner ein, aber unser Fokus liegt auf dem eigenen Spiel“, stellt der VfL-Trainer klar.

Diejenigen, die nur noch ein Jahr bei uns spielen, sollen alles vollumfänglich mitnehmen und am Ende sagen können, dass sie Fußball spielen gelernt haben. Heiko Butscher

Einen konkreten Tabellenplatz peilt Butscher mit seiner Mannschaft nicht an: „Ich stecke mir schon gar keine Ziele mehr. Dadurch, dass es schon wieder eine verkürzte Runde mit 15 Spielen ist, werden Mannschaften, die weiter unten stehen, viel auf Ergebnis spielen. Das ist Fakt, wir werden uns darauf einstellen.“ Gerade weil im Endeffekt nur eine Hinrunde gespielt wird, sei der Start in die Saison umso wichtiger.

Die Ergebnisse sind für Butscher im Junioren-Bereich so oder so zweitrangig: „Uns geht es darum, dass wir mit beiden Jahrgängen zusammenwachsen. Diejenigen, die nur noch ein Jahr bei uns spielen, sollen alles vollumfänglich mitnehmen und am Ende sagen können, dass sie Fußball spielen gelernt haben. Wir haben einen hohen Anspruch, gerade was das Spiel mit Ball angeht und wollen die Entwicklung sehen. Das ist unabhängig von einem Tabellenplatz.“

Doch Butscher bleibt trotzdem Realist: „Wenn man sechs Spiele vor Schluss ganz unten steht, ist die Entwicklung plötzlich egal. Dann geht es darum, in der Liga zu bleiben. Unser Ziel ist es, dass das Leistungsniveau von jedem einzelnen kontinuierlich nach oben geht. Wenn das der Fall ist, bin ich mir sicher, dass wir eine gute Runde spielen werden.“