Junioren: U17 vom MSV Duisburg feiert Bundesliga-Aufstieg

Im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der Niederrheinliga setzte sich die U17 des MSV Duisburg gegen Baumberg durch und wird in der neuen Saison Bundesliga spielen.

Nach dem 1:1 im ersten Duell um die Meisterschaft in der Niederrheinliga ging es am Pfingstmontag für die U17 des MSV Duisburg ins Entscheidungsspiel gegen die Sportfreunde Baumberg. Auf eigenem Platz behielten die Zebras diesmal die Oberhand und sicherten sich mit dem 2:0 (0:0) den Titel mitsamt Aufstieg in die U17 Bundesliga West.

Die erste Hälfte war an der Westender Straße ohne Tore zu Ende gegangen, der Außenseiter aus Baumberg hielt sich weiter alle Chancen offen. Nach dem Seitenwechsel konnte der MSV dann aber seiner Favoritenrolle gerecht werden: Zunächst brachte Stefan Bloch (54.) die Zebras nach einem Eckball per Kopf in Führung, dann erhöhte Fabrice Kempe nach gut einer Stunde auf 2:0.

Schema MSV Duisburg: Grehl – Rehm, Bloch, Tasic, Heck, Kurt, Frimpong (51. Assouhoun), Chassanidis, Kiyau, Kempe (75. Ludwig), Linnig (78. Linnig). SF Baumberg: Nildon – Chaaouaoui Jamai, Türkoglu, Okicic, Hasani (66. Park), Jaworek, Zendeli, Al Khabbachi, Yoonhyeok (41. Kaufhold), Müjde,. Tore: 1:0 Bloch (54.), 2:0 Kempe (61.) Gelbe Karten: Kurt – Türkoglu, Chaaouaoui Jamai. Schiedsrichter: Pascal Spittek.

Schon in der regulären Saison hatte der MSV unter der Leitung von Trainer Marc Auf dem Kamp alle seine Heimspiele gewonnen, diese Serie setzten sie auch zur Entscheidung im Titelrennen fort. Während bei einem Baumberger Sieg noch Fragen zur Lizenz offen gewesen wären, steht der MSV als Teilnehmer an der Spielzeit 2022/23 in der U17 Bundesliga West fest.