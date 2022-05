U19: BVB mit drei Bundesligaspielern gegen Schalke

Am Samstag steigt in Dortmund das erste Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft der U19 gegen den S04. Nun steht fest: Der BVB tritt mit drei Bundesligaspielern an.

Die U19 von Borussia Dortmund geht als klarer Favorit in die beiden Halbfinalspiele um die Deutsche A-Junioren Meisterschaft gegen den FC Schalke 04. Der BVB beendete die Saison als Tabellenerster mit elf Punkten Vorsprung auf den Rivalen aus Gelsenkirchen. In der Einfachrunde der U19 Bundesliga West deklassierte das Team von Mike Tullberg den S04 mit 4:0. Und auch im NRW-Ligapokal gewann der BVB 2:0 auf Schalke. "Wir haben uns entschieden, den Jungs die Möglichkeit zu geben, als Gruppe gemeinsam die Saison zu krönen" Trotzdem hat der BVB nun entschieden, dass die zuletzt bereits bei den Profis zum Zuge gekommenen Spieler Jamie Bynoe-Gittens, Tom Rothe und Lion Semic trotz der angespannten Personallage im Team von Marco Rose wieder zur U19 zurückkehren. „Wir haben uns entschieden, den Jungs die Möglichkeit zu geben, als Gruppe gemeinsam die Saison zu krönen“, erklärte Rose auf bvb.de Statt mit dem BVB in Fürth zu spielen, wird das Trio also im heimischen Sportpark Hohebuschei um 11.00 Uhr im ersten Halbfinale um die A-Junioren Deutsche Meisterschaft spielen. Rose: „Wir hätten sie gern bei uns gehabt. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, werden sie noch ein paar Bundesliga-Spiele beim BVB machen.“ "Ein Derby gibt dem Habfinale natürlich eine besondere Brisanz und eine noch höhere Aufmerksamkeit." Lars Ricken 1.800 Zuschauer können am Samstag im Nachwuchsleistungszentrum des BVB in Brackel dabei sein. „Ein Derby gibt dem Habfinale natürlich eine besondere Brisanz und eine noch höhere Aufmerksamkeit“, sagte BVB-Nachwuchsdirektor Lars Ricken gegenüber den vereinseigenen Medien. Er warnte davor, die Schalker nach den beiden bisherigen Spielen zu beurteilen. Dennoch sei das Ziel ganz klar das Finale. „Wir haben bisher eine herausragende Saison gespielt und sie mit der Westdeutschen Meisterschaft gekrönt. Doch jetzt beginnt ein neuer Wettbewerb. Im Halbfinale begegnen sich zwei Top-Teams. Man wird sehen, welche Mannschaft ihre Stärken durchsetzt. Vermutlich kommt es auf die Tagesform an,“, warnte der Champions-League-Held von 1997. Schalke werde dem BVB die Favoritenrolle zuschieben. Ricken: „Wenn es denn so ist, dann müssen wir sie annehmen und mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein auftreten. Auch das gehört zum Reifeprozess einer Mannschaft.“ Verzichten muss BVB-Trainer Mike Tullberg auf Dennis Lütke-Frie und Samuel Bamba wegen Verletzungen. Seine drei Bundesliga-Spieler sind aber dabei. Auf Schalker Seite hat lediglich Keke Topp einen Einsatz im Zweitligateam vorzuweisen.

