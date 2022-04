U19: Saisonfinale - Rot-Weiss Essen reist zum BVB und will den Niederrheinpokal

Am letzten Spieltag der Saison in der U19-Bundesliga West trifft die Mannschaft von Rot-Weiss Essen auf Spitzenreiter Borussia Dortmund. Danach geht es im Niederrheinpokal weiter.

Am 17. und damit letzten Spieltag der U19-Bundesliga West reist die Mannschaft von Rot-Weiss Essen unter der Leitung von Cheftrainer Vincent Wagner zum Tabellenführer von Borussia Dortmund. Der BVB ist bereits seit längerem feststehender A-Junioren-Westmeister. Der Kampf um den begehrten zweiten Platz ist hingegen noch nicht entschieden.

RWE hingegen spielt eine tolle Saison und könnte zum Schluss sogar auf Platz vier landen. Derzeit belegen die jungen Essener den fünften Tabellenrang mit 28 Punkten und einem Torverhältnis von 25:18. Der kommende Gegner aus Dortmund grüßt seinerseits mit 41 Punkten und 53:7 Toren.





Wie auch beim Spiel am jüngsten 16. Spieltag gegen den WSV wird Co-Trainer Patrick Henle wohl erneut das Ruder an der Seitenlinie übernehmen. Cheftrainer Wagner fällt krankheitsbedingt aus und sein rechter Arm Henle erklärte, dass Gesundheit in jedem Fall vorgehe, Wagner aber schon bald wieder am Spielfeldrand stünde.

„Ein Spiel wie jedes andere”

In Bezug auf das kommende Auswärtsspiel in Dortmund erklärte Henle, dass es zwar für beide Mannschaften nicht mehr um so viel ginge, es sich aber um Ausbildungsvereine handele, welche immer alles geben müssten. Des Weiteren erklärte der Co-Trainer: „Gegen eine Mannschaft, die um die Deutsche Meisterschaft spielt, spielt man natürlich gerne. Dortmund hat ein schönes Leistungszentrum und wir freuen uns auf die Partie. Dennoch ist es ein Spiel wie jedes andere und wir wollen jedes Spiel gewinnen.”

Essen will den Niederrheinpokal

Zwar zog die U19 des Wuppertaler SV am vergangenen Spieltag gegen Rot-Weiss Essen den Kürzeren, im Viertelfinale des U19-Niederrheinpokals hat der WSV jedoch die Chance zur Revanche, denn dort treffen die beiden Mannschaften erneut aufeinander. Anstoß ist am 07.05.2022 um 11:00 Uhr.

„Wir haben gegen Wuppertal alles gegeben und verdient gewonnen. Wir werden am nächsten Spieltag gegen Dortmund da weitermachen, wo wir aufgehört haben und darüber hinaus auch im Niederrheinpokal versuchen das Finale zu erreichen, um am Ende vielleicht noch einen Titel zu gewinnen”, erklärte Co-Trainer Henle im Hinblick auf das Saisonfinale.