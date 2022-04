U19-Bundesliga-West: Diese Entscheidungen können am Wochenende fallen

Die U19-Bundesliga-West befindet sich auf den letzten Metern der Saison, am Wochenende steht der vorletzte Spieltag an. RS beleuchtet mögliche Vorentscheidungen.

In der U19-Bundesliga-West wird in dieser Saison nur eine Hinserie ausgetragen, deswegen ist die Spielzeit schon nach 16 Runden beendet. 14 Partien sind absolviert, am Wochenende steht nun der 15. Spieltag an.

Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Endrunde der deutschen Meisterschaft und treffen im Halbfinale aufeinander. Am anderen Ende der Tabelle steigen die vier letzten Teams ab. Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach haben bereits 15 Spiele bestritten und setzen an jeweils einem der letzten beiden Spieltage aus.

Borussia Dortmund steht seit dem vergangenen Spieltag als West-Meister fest. Mit 38 Punkten und sieben Zählern Vorsprung ist den Borussen der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Bayer 04 Leverkusen, mit 31 Zählern direkt dahinter auf Platz zwei, kann am Wochenende den Sack frühzeitig zu machen. Mit einem Sieg bei Rot-Weiß Oberhausen (23. April, 13 Uhr) wären die Leverkusener am letzten Spieltag nicht mehr einzuholen.

Im Tabellenkeller sind schon zwei Entscheidungen gefallen. Alemannia Aachen und Fortuna Köln steigen aus der U19-Bundesliga ab und werden in der Saison 22/23 in der Mittelrheinliga an den Start gehen. Der Abstieg des DSC Arminia Bielefeld könnte bei einem Punktverlust gegen Schalke 04 (23. April, 13 Uhr) auch schon besiegelt sein.

Bielefeld steht auf dem 15. Tabellenplatz und hat mit fünf Punkten Abstand bei zwei verbleibenden Spielen nur noch theoretische Chancen auf den Ligaverbleib. Um das Wunder zu schaffen, müssten der Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf beide Spiele verlieren und der DSC gegen S04 und den 1. FC Köln (30. April, 13 Uhr) gewinnen.

Die Mannschaften auf den Rängen elf bis 14 ermitteln untereinander den letzten Absteiger, aus eigener Kraft kann am Wochenende noch keiner den Klassenerhalt schaffen. Sollte allerdings RWO gegen Leverkusen gewinnen, während Fortuna Düsseldorf (gegen Fortuna Köln) und der Wuppertaler SV (gegen Rot-Weiss Essen) Punkte liegen lassen, hätte die Mannschaft von Trainer Markus Kaya den Klassenverbleib schon vorzeitig sicher.